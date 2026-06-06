降息夢碎費半洩10%　晶片股大逃殺市值一日蒸發1.3兆美元

▲美股5日大跌、示意圖。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國5月非農就業人數高於市場預期，市場擔心美國聯邦準備理事會（Fed）可能升息，美股周五（5日）大幅下挫，費城半導體指數重挫逾10%，創2020年3月以來最大單日跌幅，《路透》報導，美國掛牌半導體企業單日市值合計蒸發約1.3兆美元，為下近年來最嚴重的類股修正之一。

此波半導體晶片弱勢走勢導火線來自博通本周公布的最新財報，其客製化AI晶片業務表現未能達到市場高度期待，引發博通股價5日續跌7.92%，連兩個交易日累計跌幅接近20%。

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全球市值最高的晶片製造商輝達（NVIDIA） 5日股價下跌約 6%，市值蒸發超過 3000 億美元。超微（AMD）與英特爾 （Intel）各下跌10.86%、11.28%，美光下跌13.25%，邁威爾科技暴跌近 17%。

晶片指數周三（3日）創下歷史新高，即使周五有所下跌，今年迄今仍上漲了 73%。

《路透》報導稱，Triple D Trading公司的自營交易員Dennis Dick說，「這裡很多人都在盲目抄底」，「盲目抄底曾經讓你賺到錢，但今天這一切都結束了。」

富國銀行首席股票策略師Ohsung Kwon表示，「半導體板塊之前嚴重超買，這就是我們看到拋售潮的原因。但我認為這並非（半導體）牛市的終結。」