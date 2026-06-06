台指期夜盤崩跌3000點刷紀錄！　法人：見2訊號進場才安全

▲台指期夜盤大跌。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美國科技股與台指期夜盤在台灣時間周六（6日）凌晨上演了驚心動魄的「史詩級雪崩」，市場緊盯下周一（8日）台股開盤，本土投顧認為造成台指期夜盤崩跌給出4大原因，並建議，下周一台股等待恐慌情緒宣洩，尋找長線買點，「急跌易大彈」，但必須看到現貨市場出現爆量長下影線，或是融資餘額顯著減肥後，才是相對安全的訊號。

台指期夜盤在美國非農數據與美科技族群利空夾擊下，6日凌晨盤中一度重挫4522點觸及跌停，終場仍收跌3006點，創下史上最大單日跌點紀錄。

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本土投顧分析暴跌原因，認為是4大利空導致估值修正，4大利空包括其一是美國剛公布的5月非農就業人數高達17.2萬人，遠超預期8.5萬人。這項異常強勁的經濟數據直接粉碎了市場對聯準會降息的幻想，利率期貨市場押注12月升息的可能性提升。美債殖利率暴升，高估值的AI與科技股首當其衝。

其二是作為AI晶片龍頭之一的博通，在最新財報公布後，因股價先前太過強勢，導致任何未達超完美預期的細節都被放大檢視，引發晶片股獲利了結賣壓並延續至今。

第3點是分析師示警DRAM與NAND價格即將觸頂，「記憶體派對快結束了」的敘事在市場發酵，再加上NV在新一代AI平台的記憶體規格調整，連帶讓記憶體板塊雪上加霜。

最後則是美伊談判再度生變，伊朗警告衝突恐進一步擴大，且不排除波及紅海與波斯灣貿易，並於週六清晨再次發生軍事報復行動。

至於對台股盤勢的影響，法人表示，台指期夜盤已先行反映大跌3006點（收42220點），台積電期貨盤後也下跌145元，下周一台股現貨開盤必然跳空大跌，面臨極大的心理與實質賣壓。

近年市場出現大量超高槓桿投資人，此次台指期急跌、甚至觸及跌停，下周一現貨跟進開低，將引發融資維持率保衛戰，恐慌性斷頭追繳的籌碼惡性循環是短線最大隱憂。

不過法人提醒，雖然高乖離率引發劇烈修正，但必須釐清的是，美國就業報告強勁代表「經濟依然健康」，並非步入衰退，且平均時薪年增率並未失控，AI先進製程與半導體長線需求並未消失，這是一次「估值修正與擠泡沫」的過程，而非長線多頭的終結。

法人建議，這是一場技術性與籌碼面的多殺多，市場正在強迫高槓桿、過度投機的資金出場，短線台股將面臨巨大陣痛，但這同時也是調整過熱市場結構、讓籌碼歸入沉穩長線資金的必要過程。台指期夜盤一度跌停的原因，可歸咎於程式多單停損與深夜流動性枯竭而出現的超跌，並非真正意義的跌停，無需過度放大解讀與恐慌。

對於投資人來說，法人指出，槓桿管理與持盈保泰，短線籌碼面將佔主要下跌因素，第一要務是確保自身現金流安全，在斷頭潮與多殺多恐慌拋售尚未減速前，不要急著進場逆勢攤平，避免資金被斷頭潮吞噬。

而在等待恐慌情緒宣洩，尋找長線買點，「急跌易大彈」，但必須看到現貨市場出現爆量長下影線，或是融資餘額顯著減肥後，才是相對安全的訊號。同時聚焦核心優勢族群，進行汰弱留強，針對題材面先行而基本面待驗證之中小型，對升息預期造成的利率變動最為敏感，應嚴格設立停損機制，保留資金聚焦具備實質基本面的AI指標股。