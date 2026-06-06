久坐高風險族群　55688運將當壘球手轟走「隱形殺手」、74歲駕駛參戰

▲55688集團董事長林村田擔任開球嘉賓。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

美國醫學會雜誌《JAMA》研究顯示，每天久坐超過8小時且缺乏運動者，健康風險明顯提高，如何「動起來」成為一大課題。55688集團執行長林念臻本身熱愛攀岩、潛水等運動，鼓勵駕駛建立運動習慣，今(6)日不畏風雨舉辦「2026年55688集團盃慢速壘球錦標賽」，讓平時穿梭街頭載客的運將們，換上球衣站上球場，用汗水轟走隱形殺手。

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▲55688集團執行長林念臻為壘球盃送上簽名球。（圖／大車隊提供）

此次賽事除了55688兩支隊伍外，也邀請六支企業合作夥伴隊伍共同參賽。「台灣大車隊棒壘球社」成立於2015年，至今已邁入第11年，目前擁有40位核心社員，年齡跨度從28歲到74歲。平時獨自執行載客任務的駕駛們，在球場上成了最佳隊友，從守備、跑壘到戰術配合，展現截然不同的熱血與默契，對他們而言，棒壘球不只是運動，更是長時間高壓工作下的紓壓出口。

55688集團董事長林村田、總經理楊榮輝，也親自到場擔任開球嘉賓。林董事長表示，「一直都在、無處不載」不只是對消費者的承諾，更代表55688對司機夥伴的長期陪伴與照顧。

林念臻指出，「交通運輸業普遍面臨高工時、高壓與久坐等特性，55688持續投入資源支持棒壘球、羽球、高爾夫球與登山健行等多元社團，希望駕駛能在工作之餘，也能照顧自己的身體健康。」

▲55688壘球盃與合作夥伴不畏風雨開賽，轟走「久坐病」。（圖／大車隊提供）

參與社團多年的王姓駕駛，學生時期曾打了7年棒球，沒想到加入55688後，除了每天開車載客，還能重新站上打擊區，「平常一坐就是十幾個小時，腰跟肩膀其實很容易痠痛，但每周固定團練、流流汗之後，整個人都輕鬆很多。」同樣是壘球隊員的杜姓駕駛也表示，「計程車工作其實比較孤獨，但站在球場上，背後有隊友支援，那種安心感讓人真正感受到團隊的力量，打完球流完汗，整個人的狀態也比平常好很多。」

根據教育部體育署調查，有固定運動習慣的人，自覺身心健康與生活滿意度明顯高於缺乏運動者，55688集團表示，健康職場不只是口號，而是希望透過實際行動，讓更多人願意走出車外、養成規律運動習慣，同時也讓外界看見，原來每天穿梭街頭的駕駛們，不只載著城市前進，也努力為自己的健康與人生，揮出另一條熱血道路。