台指期夜盤崩跌！財經網美曝「下一個帶領反攻的契機」

▲台指期夜盤重挫3006點。示意圖，與本文無關。（資料照／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台指期夜盤雪崩式重挫3006點，創下史上最大跌幅紀錄。財經網美胡采蘋發文表示，這種跌法很接近去年4月，但大跌並非單一因素。她也指出，「下一個可能帶領反攻的契機，是6/24上帝說要有光，於是有了美光+愛是一道光，那就是美光的Micron財報。7/14要公佈的CPI很大機率能降，不過7月的事情就7月再說。」

大跌並非單一因素

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，市場本來就準備在下週三開CPI，預期下週會修正，尤其是這兩個月因美伊戰爭影響油價，「5/13的四月份PPI生產者物價指數開出6%時，市場的情況跟昨天很像，只是當時並沒有跌這麼多，股市對AI的信心高昂」。

胡采蘋分析，大跌並非單一因素，其實非農就業人數早已連爆3個月，3、4月份的數據甚至超出市場預期10萬人以上。相比之下，5月的景氣其實不如前兩個月火爆。此外，5月最後一週的油價已回落至80至95美元之間，他們計算5月油價平均數只比4月多出0.68美元，因此下週的CPI仍有可能低於目前市場預期的4.2%。

下週三CPI若好於預期，有機會止跌

胡采蘋指出，若下週三的CPI優於預期，股市就有可能止跌甚至迎來反彈，但由於隨後將面臨6月中旬的聯準會FOMC會議與四巫日，因此大盤並不會直接重回漲勢，「因為這是新任聯準會主席Kevin Warsh的第一次利率會議，全世界屏息以待」。

胡采蘋還提到，本週市場在博通（AVGO）財報會議後提前引發殺局。事實上，博通的財報與財測並無太大問題，主要是CEO證實了Google正尋求多元供應鏈，「也就是台灣某發科，以及Computex上黃仁勳為博通最大對手Marvell站台，引發分析師恐慌罷了」。

下跌時才是加碼好時機

胡采蘋指出，下一個可能帶領市場反攻的契機，預計要等到6月下旬，「6/24上帝說要有光，於是有了美光+愛是一道光，那就是美光的Micron財報。7/14要公佈的CPI很大機率能降，不過7月的事情就7月再說。」最後她說，人在大漲時最想買股票，但跌的時候才是比較好的加碼點，而這段時間是要好好紮實基本功的時候，就是因為知道怕，所以研究會更加紮實，大家都是這樣長大的。