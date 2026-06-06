航港局今年第二次航海人員測驗登場　704名考生應試

▲航港局葉協隆(右)局長視察台北考場。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局今年第二次航海人員測驗於今、明(6日、7日)兩日分別在新北市華夏科技大學及高雄市正修科技大學兩地同步舉行，共有704名考生報名應試，為本次航海專業測驗揭開序幕。今日辦理一等船副及二等管輪類科測驗，第一節應考200人，到考172人，到考率86%。

這場測驗是考生們航向偉大航道的必經之路。無論是負責讓巨輪優雅前行的「船舶操作」，還是確保引擎動能充沛的「輪機管理」，每一項專業都攸關整條船的完美運作。鑑於全球航運市場目前發展穩健、極需要能與大海完美共處的頂尖人才，航港局表示歡迎各位熱愛遼闊大海的優秀青年踴躍加入。

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▲航港局劉志鴻(右)副局長視察考場為應試考生加油。（圖／航港局提供）

為了確保測驗的公平性，航港局特別呼籲考生，各試場將嚴格落實電子設備管制措施，行動電話須確保處於關機狀態並放置於指定區域，或交由陪考人員代為保管；同時，舉凡智慧手錶、藍牙耳機等具備通訊或資料傳輸功能之穿戴式裝置，一律禁止攜入試場。請考生嚴格遵守相關規定，避免因一時疏忽而損及應考權益。

本次測驗預計於7月3日放榜，考畢試題及答案將於6月8日公布於交通部航港局MTNet航海人員測驗系統(網址為https://el.mtnet.gov.tw/EL03/EL030201)。若對試題有疑義，可於測驗結束次日起3日內（即6月10日前），登入系統「線上申請作業」提出「試題疑義申請」。相關審議結果亦將公告於系統供考生查閱。航港局祝福所有考生穩健發揮、順利過關，在未來的航程中乘風破浪，開創屬於自己精彩的航海人生。