父母幫子女存股3方式　贈與稅30天內申報一次看

▲台股熱，部分父母贈股票興小孩、示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部高雄國稅局表示，近期隨著台股持續上漲交易熱絡，不少家長以存股方式為子女提早做資產規劃，常見方式包括匯款至子女股票帳戶、幫子女出股款，以及父母將持有股票贈與子女3種方式，前二者應付出金額為贈與額度，最後一種以贈與日股票收盤價計算。

依財政部公告，115年每人每年贈與稅免稅額為新臺幣244萬元，若當年贈與金額超過244萬元或直接贈與股票給子女，應依「遺產及贈與稅法第24條規定」，贈與人應於贈與日後30天內申報贈與稅。

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實務上父母協助子女投資上市、櫃股票常見方式如下：

一、父母匯款給子女購買股票：屬現金贈與，應以父母匯入之資金為贈與金額。

二、父母出資替子女購買股票：依遺產及贈與稅法第5條第3款規定，以贈與論，應以父母之出資額為贈與金額。

三、父母將持有的股票贈與子女：屬股票贈與，應以贈與日贈與股票的收盤價，按贈與股數計算贈與金額申報贈與稅，並取得贈與稅繳清證明書或免稅證明書等相關文件，始得辦理股票移轉。

以股票贈與舉例說明，甲父115年2月10日贈與所持有上市A公司股票1,000股予其子乙君，贈與當日A公司每股收盤價為350元，贈與金額為35萬元〔350元 X 1,000股〕，甲父115年度贈與股票雖未超過免稅額244萬元，為了取得免稅證明書以利移轉，仍應依規定辦理贈與稅申報。

高雄國稅局提醒，父母為子女規劃長期存股計畫時，應留存資金往來證明，以備查核，並留意遺產及贈與稅法相關規定，以免漏報受罰。

