COMPUTEX全球朝聖　黃志芳告訴大家重量級科技大佬、外媒關注啥

▲黃志芳為COMPUTEX 2026製作上、下兩篇專輯。（影片／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

COMPUTEX 2026昨(5)日圓滿落幕，外貿協會董事長黃志芳在他主持的「james on Air」線上節目製作的youTube專輯，告訴大家這場規模創新高紀錄，吸引全球逾11萬買主，一開場就成為全球科技產業注意力聚焦台北的展出，重量級科技大佬、國際媒體關注的是什麼？

國際頂尖科技業CEO的演講，以及展出每一個環節都在告訴大家，今年不只是展示新產品或新科技，而是在展示下一個科技時代的方向，COMPUTEX把台灣變成全世界AI產業的Hub，可以看到全球球媒體怎麼看台灣，全球大廠怎麼談AI。

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▲外貿協會董事長黃志芳於COMPUTEX 2026開幕典禮致詞。(圖／貿協提供)



包括彭博、CNN、經濟學人、義大利的Sky Italy等國際媒體和網紅，有1500名國際媒體來到台灣現場，他們關心的不是新產品，而是台灣在這波AI浪潮裡到底扮演什麼樣不可或缺的角色。

黃志芳指出，台灣不只是AI供應鏈的核心，更是AI創能夠落地，能夠被應用，真正進入產業現場的關鍵力量，INTEL到NXP等國際大廠CEO的主題演講不再是談晶片的效能，談的是AI怎麼進入車子、工廠、邊緣裝置，還有未來各種應用的場景，特別進入AI代理人、Agentic AI的時代，我們怎麼樣能夠讓產業效應發揮到最大，也就是AI已經不是單一產品的競爭，而是整個生態系的競爭。

另一個重要的現場是與電腦展同期展出的新創展(InnoVEX)，如果說COMPUTEX看到的是產業雄厚實力，InnoVEX看到的是未來社會會成長成什麼樣子，全球500個新創團隊，把AI智慧硬體、軟體服務最前沿的技術，做成可以被市場理解的Demo，未來大公司，也許就是從這樣一個小小的攤位開始的。