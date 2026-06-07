3檔主動式ETF 6／9掛牌上市　總檔數達28檔

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

反映美國費半指數大跌，周六（6日）台指期夜盤重挫3006點，對於本周台股將是一大挑戰，主動式ETF依然投資人搶進重心，安聯投信募集發行之「主動安聯美國科技」（00402A）、聯博投信募集發行之「主動聯博動能50」（00404A），及富邦投信募集發行之「主動富邦台灣龍耀」（00405A）三檔主動式ETF將於下周二（9日）掛牌上市，合計主動式ETF達 28檔。

00402A以主動式策略聚焦於美國科技領航產業，透過安聯環球投資股票團隊的研究資源，採取由上至下(Top-down)的基本面分析及由下而上(Bottom-up)的個股評估，並透過研究分析，進行最適投資組合配置，為投資人提供長期資本增值的投資機會。

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00404A主要投資國內股票，採用聯博多因子量化選股策略(AB Systematic Multi-Factor Strategy)，從收益、成長與市場表現多面向掌握整體動能變化，輔以質化分析重大事件對投資組合影響，為投資人尋求較高的收益與長期資本利得潛力。

00405A從總體經濟與產業趨勢出發、定位台灣引領全球表現之產業，優先掌握關鍵龍頭企業，並聚焦成長潛力股，包括(但不限於)運用AI基礎設施、雲端、大數據計算、行動通訊、社群聯結等技術，提供服務與連結，以期追求長期投組成長機會。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達223檔，包括被動式ETF 195檔及主動式ETF 28檔，國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估。