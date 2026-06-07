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台股明迎史詩級雪崩！　恐跌掉3000點

記者張靖榕／綜合報導

美國5月非農就業數據遠優於市場預期，打破降息預期，美股5日全面重挫，費城半導體指數暴跌10.26％，台積電ADR重挫6.69％，連帶拖累台指期夜盤崩跌3006點，收在4萬2220點，創下史上最大單日跌點紀錄。面對市場恐慌情緒升溫，台股分析師蔡明翰預估，台股周一恐出現「史詩級修正」，跌幅可能超過2500點。

▲台股明預料大跌。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股明預料大跌。（圖／記者湯興漢攝）

根據投顧報告，美股與台指期夜盤大跌主要受到兩項因素衝擊。首先，美國5月非農就業新增17.2萬人，遠高於市場預估的8.5萬人，市場因而下修對聯準會降息的期待，甚至出現年底可能升息的討論，對高估值科技股形成壓力。

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其次，市場也將賣壓部分歸因於晶片族群走弱。報告指出，博通（Broadcom）財報公布後引發半導體股遭拋售，加上美伊談判再度出現變數，進一步加劇市場避險情緒。

《中國時報》報導，分析師蔡明翰認為，市場將跌勢歸咎於非農數據或博通財報並不合理，4月公布的3月非農就業數據高達17.8萬人比本次數據更強，股市卻一路噴；此外，博通財報4日公布營收年增48％創下新高，若真為重大利空，不應延後至隔日才全面發酵。

蔡明翰表示，目前市場最大的問題其實是漲幅過大後的修正壓力。他指出，台股自4月以來已大漲超過7000點，在指數屢創新高背景下，市場本就存在獲利了結需求。加上融資餘額已攀升至5666億元歷史新高，市場槓桿水位偏高，投資人應做好心理準備，跌點不排除超過3000點。

關鍵字： 台股

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