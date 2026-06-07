台股「兆元宴」　分析師曝下車唯一指標

▲資深分析師陳智霖認為，目前台股仍屬資金行情，但若成交均量連續5天下彎就是退場訊號。



圖文／鏡週刊

上週接連兩天台股都以下跌坐收，台股漲完了？何時要下車？這是現階段許多投資人的疑問。資深分析師陳智霖認為，隨著台股攻高，市場已不再是「閉眼買、隨便賺」的多頭行情，要判斷行情是否進入尾聲，必須緊盯資金風向是否改變，尤其是高價股開始轉弱，領漲族群失去動能，即使指數仍維持高檔，實際上已有不少個股悄悄步入修正階段，就要適度減碼。

台股近期上演「兆元宴行情」，成交金額連日攻破兆元大關，5/29甚至出現1.93兆元新紀錄，市場超瘋狂，「這波行情就是靠資金堆砌起來的派對，全台灣熱錢都湧入股市，連銀行都面臨資金荒，甚至要回頭跟台積電借錢！」資深分析師陳智霖說。

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他認為，資金行情中，「量」永遠比「價」先行，投資人習慣看指數跌破月線或季線才跑，但在目前的瘋狗浪行情中，等到月線失守恐怕已經跌了一大段，因此看成交量可提前嗅出端倪，「行情結束前往往是資金先撤退，而不是指數先轉弱，判斷下車的唯一指標就是緊盯成交均量。」

觀察大盤或指標股的「5日成交量移動平均線」，只要這條均線維持上揚或走平，代表資金仍在持續湧入，沒有立即反轉的風險；一旦出現「連續5日下彎」，就是明確的減碼訊號，「連續5天量的趨勢向下，代表買盤越來越弱、追價意願降低，要先把手上的部位降下來。」陳智霖說。

雖然長線AI趨勢未變，但短線籌碼面已過熱，當市場處於高檔區時，資金動能一旦減弱，即使指數還能勉強撐住，也容易出現個股輪流修正的情況。

「尤其目前高價股明顯轉弱，已不是隨便買、隨便賺的行情，切忌盲目追高。」陳智霖解釋，因為高價股已彎頭向下，表示大戶逢高賣股，例如健策、萬金股信驊、穎崴都在4/23時達到最高點便下彎，他認為漲多的AI高價股估值已偏高，一旦上推力道減弱，籌碼鬆動的速度會非常快。



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