台股「寶塔線」亮黃燈　達人：第2根轉黑立刻下車

▲台股漲多，投資人陷入「賺了怕吐回去、不賣又怕錯過行情」的糾結中。



圖文／鏡週刊

台股爆量攻高，投資人焦慮「賺了怕吐回去、不賣又怕錯過行情」，面對高檔震盪，該如何判斷提前下車？有「股神宗哥」之稱的投資達人莊文宗用「寶塔線」指標判斷進出場，他表示，目前寶塔線仍維持紅塔，表示多頭趨勢運行中，但他也提醒，6/4、6/5的寶塔紅呈現「平頂」狀態，表示股價已由強勢噴出，步入高檔震盪的山頭區，多空交鋒，後續劇烈震盪的機率極高。

「不要自己嚇自己！看不懂訊號才會慌，只要會看寶塔線，高檔震盪並不可怕，反而能讓獲利繼續奔跑。」54歲的投資達人莊文宗用寶塔線（Tower Indicator）評估未來走勢，他解釋，寶塔線和傳統K線最大的不同，是寶塔線能過濾掉盤中雜訊，只專注「收盤價」的趨勢。

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莊文宗說，很多人做股票喜歡看單日K線，但單日K線容易受到主力「做線」或當沖資金的干擾，產生騙線，而「寶塔線」是聚焦於3天的K線值做綜合研判。

股價收盤持續創高，當天的收盤價高過過去3天K線的最高點時，就會呈現「寶塔紅」，反之，當天收盤價跌破過去3天K線的最低點時，寶塔線則轉為「寶塔黑」。

而目前台股高檔震盪，仍是「寶塔紅」狀態，代表波段趨勢的多頭結構並未被破壞，以6/5盤面留下長下影線來看，顯示下檔仍有買盤承接，指數尚未正式轉弱。但他仍提醒，「平頂」訊號顯示漲勢暫歇、追高意願減弱，投資人應保持戒備，一旦寶塔線由紅翻黑，就是趨勢反轉的減碼訊號。

高檔震盪的尾聲往往伴隨著無情的殺戮，莊文宗強調，警覺心一刻都不能放鬆，緊盯寶塔線會給出明確的變盤訊號。

第一步：第1根轉黑，分批減碼

當大盤或個股在連續的寶塔紅之後，某天收盤價突然跌破過去3天的最低點，導致寶塔線出現「第1根轉黑」，這時候就要提高警覺，「代表過去3天進場的所有人都集體套牢了，多頭動能出現衰竭。」莊文宗認為，此時雖然不用全面清倉，但要停止追高買進的動作，並且分批減碼。

第二步：第2根轉黑，果斷下車

第一根轉黑之後，接下來的走勢未能止跌拉回，於是出現「第2根轉黑」，表示空頭確立，「這是大勢已去的訊號，主力全面棄守，投資人什麼都不要想，必須守住紀律，立刻下車。」他說。



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