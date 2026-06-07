長輩說「工作30年」就能買房！他查薪資中位數傻了：一直這麼低？

▲原PO不解，台灣為什麼一直這麼低薪？圖為示意圖。（翻攝自PhotoAC圖庫）

圖文／鏡週刊

老一輩的人常說，只要穩定工作30年，就能夠買房生小孩。但一名剛出社會沒多久的網友表示，他查了今年相關數據，薪資中位數3萬9000多元，多數人的收入不如預期，讓他對未來感到擔憂。貼文引發討論，不少人感嘆，甚至自嘲表示，「通膨都在資產，人力資本幾乎沒動」、「解決低薪最好的方法就是重新投胎」。

薪資中位數3.9萬 憂心年輕世代

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一名網友日前在Dcard以「台灣一直都這麼低薪嗎？」為題發文。原PO表示，自己踏入職場2年，最近查了一下今年薪資相關數據，發現薪資中位數約3萬9000元，有七成的人領不到4萬9000元。

原PO進一步指出，過去常聽長輩提到，一般人只要穩定工作，就能順利買房，並且結婚生子，但對照現今的薪資和房價，讓他對剛步入職場的年輕世代表示悲觀，直言「這幾年剛出社會的人又該怎麼辦？」

網熱議「通膨問題」 除了薪資都在漲

貼文一出，引發熱議，網友紛紛留言提到通膨問題，「我們薪資停了超過20年，但這段期間，除了薪資什麼都漲」、「膨膨都在資產，人力資本幾乎沒動」、「看一下以前的物價和房價就知道了」、「現在是薪資不高就別生小孩來造孽，更多的是不想製造下一代再來受苦」。也有網友不禁自嘲，「解決低薪最好的方法就是重新投胎」。

根據行政院主計總處公布最新資料，3月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬8768元，年增2.6%；若再加計非經常性薪資8741元，總薪資平均來到5萬7509元。至於3月經常性薪資中位數為3萬9220元，年增率2.9%。



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