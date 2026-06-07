預言台股周一下殺2000點！他曝2護身符：川普投顧是唯一救贖

▲股海老牛直呼「周一會很刺激」。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者施怡妏／綜合報導

美股費半6日單日跳跌逾10%，引爆台指期夜盤收跌3006點，台積電（2330）期貨一度跌停，估計周一台股開盤剉咧等，許多投資人心慌慌，投資達人股海老牛認為，下周一台股下殺2000點機率相當高，唯一救贖只剩美國總統川普。他也分享兩個台股關鍵防守點，並建議民眾利用周末時間做好3件事，降低心理壓力。

投資達人「股海老牛」在粉專發文，「周末鬼鬼鬼故事來了！」美股四大指數同步走弱，他分析主因是美國公布的非農數據太好，使投資人重新擔心升息風險。美股周五全面回檔，道瓊下跌近700點；標普 500 下跌 2.6%；那斯達克下跌 4.2%；費半最慘，重挫超過10%，「又是活久見的歷史紀錄。」

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半導體族群成重災區 台積電ADR也承壓



股海老牛指出，這波跌勢中，半導體族群受到的衝擊最明顯，下跌超過10%的成員有英特爾、高通、博通、美光，而台積電ADR下跌6.6%，「下周一的台股開出2千點下殺的機率已高達8成，會很刺激」，唯一的救贖會是「川普投顧」。

至於台股，股海老牛指出，台股周五（5）指數雖然下跌606點，但仍守在4萬5000點之上，盤中一度急殺近1500點後又出現V型收腳，櫃買指數跌幅約2.05%，中小型電子股壓力較大，「但是電子摔倒換金融吃飽，國泰金跟富邦金都再創新高，下周一還是要靠你們撐住了。」

下跌看支撐 月線在4萬3、季線約3萬8



股海老牛表示，面對下跌可觀察支撐位置，兩個關鍵防守點會是投資者的護身符，「下跌看支撐，月線在4萬3、季線約3萬8，找到關鍵止跌點。」

他也建議投資人，周末先做3件事，降低心理壓力，第一是槓桿降一格，少一點壓力，少一點被迫賣出；第二是把手中持股分成「核心長線」與「短線波段」；第三點則是先寫好應對劇本，「如果再跌我怎麼做？」要補、停損或暫時不動，明確寫清楚。最後他也提醒，「上個月已離職的朋友，周末會更忙，先打開人力銀行再用AI幫你潤好履歷吧！」