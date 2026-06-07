台股史詩級殺盤剉咧等！10檔融資大增拉警報　華新、0050正2上榜

▲美股暴跌台股承壓，10檔融資大增標的後市表現值得注意。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美股半導體股6日慘遭血洗，費城半導體指數單日暴跌逾10%，引爆台股期貨夜盤重挫3006點，台積電（2330）期貨盤中一度跌停，市場預期6月8日台股開盤恐上演史詩級殺盤。法人提醒，國際股市急殺撞上台股短線融資大增，投資人須高度戒備「多殺多」風險，尤其上週融資增加前10大標的，恐成為開盤賣壓焦點。

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▲台股融資融券統計。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

根據統計，上週上市融資增加前10大標的中，華新（1605）單周融資大增42084張，居融資增加榜首；元大台灣50正2（00631L）也暴增41,386張，排名第二。由於00631L屬於槓桿型ETF，若大盤開低重挫，波動將被放大，融資追價投資人恐面臨更大壓力。

融資增加第3名為聯電（2303），單周增加20374張；第4名友達（2409）增加16015張；第5名宏碁（2353）增加11103張。其餘融資增加前10大標的還包括東元（1504）增加9457張、大華優利高填息30（00918）增加9092張、凱基金（2883）增加7029張、康舒（6282）增加6957張，以及主動元大AI新經濟（00990A）增加6296張。

市場人士指出，融資快速增加通常代表散戶資金積極進場，但在大盤跳空重挫時，也容易成為行情下跌的助燃劑。特別是本次利空由美股半導體族群領跌，若台積電、AI權值股與電子指標股開盤無法止穩，聯電、友達、宏碁、康舒等電子相關個股恐承受較大籌碼壓力。

值得注意的是，友達與凱基金不僅出現在融資增加前10大，也同步擠進融券增加前10大，呈現多空籌碼同步升溫。友達上周融券增加4714張，凱基金增加2304張，代表市場分歧明顯擴大，若開盤爆量失守短線支撐，股價波動恐進一步加劇。

融券增加前10大標的方面，泰金寶-DR（9105）單周融券大增36274張居冠，復華富時不動產（00712）增加9005張、台新新光金（2887）增加5321張、友達增加4714張、中纖（1718）增加3773張、主動統一升級50（00403A）增加2346張、凱基金增加2304張、彩晶（6116）增加2001張、主動復華未來50（00991A）增加1823張。

法人提醒，6月8日台股開盤須觀察三大訊號：第一，權值股王台積電（2330）現貨是否開低後跌幅收斂；第二，台指期是否出現急殺後反彈；第三，融資大增股是否爆量開低走低。若融資前10大標的同步遭到摜壓，代表市場正在處理槓桿籌碼，投資人切勿貿然接刀攤平。