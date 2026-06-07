「周一能承受多少跌幅？」一票中肯回：頂多少賺！曝1類人最慘

▲投資人剉咧等。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

美股周五大幅回檔，加上台股夜盤同步下殺，讓不少投資人對下周一開盤感到緊張。有網友好奇問「禮拜一你可以承受多少跌幅？」貼文一出，多數網友樂觀看待，「拿閒錢投資的根本沒在擔心」、「就持股全跌停而已，還能怎樣」、「就身價縮水而已，能怎麼辦，只好繼續存囉」。

網友問：禮拜一可以承受多少跌幅？



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原PO在Dcard發文，美股大跌，台股夜盤也跌了3000多點，下周一台股開盤「麻煩了」，想知道在這樣的氣氛下，帳面損益短時間大幅波動，大家能否冷靜面對，「想聽聽大家，禮拜一大家可以承受的跌幅是多少？」

對此，多數人表示，用閒錢投資不擔心，「美股你才要怕，台股上限10%」、「全跌停我也不會痛，因為我打算靠股息生活，漲多漲少跌多跌少都沒有關係」、「頂多跌停而已啊，20%」、「現股又不怕，我用閒錢投資可以慢慢等他回來」、「跌停才10%，損益+20%以上的話不用太擔心吧，頂多少賺」。

有網友分析未來走勢，「蓋牌三天…這跌幅明顯就是多踩多，融資斷頭，以短期來看，誰會在跌停賣股，以長期來看，期中選舉不可能升息，以更長來看AI發展，不會因此而停止」。

網友指出，該擔心的是那些借貸、開槓桿玩的人，「我定期定額買的，跌回20000也還是賺，至於最近才進場又是融資的，保重了」、「現貨買根本沒差，會死的是融資跟加槓桿，沒調好就遊戲人生結束」、「四貸同堂，那就含笑囉」、「融資的比較慘，其他都還好」。