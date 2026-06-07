黃金「甜甜價」中國央媽連19個月增持　刷11年來最長紀錄

▲黃金示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

中國人民銀行趁國際金價回檔之際持續加碼黃金，5月再度增加黃金儲備，連續增持紀錄拉長至19個月，創下至少11年來最長紀錄，也凸顯中國央行持續分散外匯儲備、提高黃金配置的操作態度。

《彭博社》等外電報導，中國人民銀行周日公布數據顯示，5月黃金持有量增加32萬盎司，這也是人行連續第19個月增持黃金，創下至少自2015年開始更定期公布黃金儲備以來最長買金紀錄。

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人行數據顯示，截至5月底，中國黃金儲備增至7496萬盎司，高於4月底的7464萬盎司。儘管金價近期承壓，中國央行仍持續買進黃金，顯示其對黃金資產配置的態度並未因短線價格波動而改變。

不過，雖然黃金持有量增加，受到國際金價下跌影響，中國黃金儲備總價值卻下滑。根據人行資料，截至5月底，中國黃金儲備價值為3407.5億美元，低於4月底的3441.7億美元，反映金價回落對帳面價值造成壓力。

現貨黃金5月已連續第3個月下跌，主要受到美國與伊朗和平談判未能取得成果影響；油價上漲帶來的通膨風險，也讓市場對利率「更高更久」的預期持續存在，美元維持高檔，進一步壓抑金價表現。進入6月後，黃金價格仍持續走低，最新交易價格接近每盎司4330美元。

《華爾街日報》報導，受到美國非農就業數據利空衝擊，國際金價近期明顯回檔。近月Comex 6月交割黃金本周每盎司下跌223.40美元，跌幅4.90%，收在4337.10美元，創下截至2026年3月20日當周以來最大單周淨跌幅與百分比跌幅。