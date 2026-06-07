周一恐挑戰「台股史上最大跌點」！投資網紅：留意3類股

▲周一台股史詩級殺盤剉咧等。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

美股周五大幅回檔，加上台股夜盤同步下殺，讓不少投資人對下周一（8日）開盤感到緊張，投資網紅葉育碩表示，這並非全面性股災，而是AI、半導體、記憶體族群遭到集中獵殺，而真正的重災區是科技股。他坦言，周一台股大幅開低幾乎毫無懸念，甚至有機會挑戰最大單日跌點紀錄，並點名3類股要多留意。

投資網紅葉育碩在粉專發文，這波下跌與去年四月的關稅崩盤仍有差異，並非全面性股災，而是AI、半導體與記憶體族群遭到集中獵殺，道瓊下跌1.35%，S&P 500下跌2.64%，仍在正常修正範圍內；他指出，真正重災區是科技股，Nasdaq大跌4.18%，費城半導體指數更重挫10.26%，創下近年少見的單日跌幅。

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台股周一可能挑戰歷史單日跌點

他指出，較值得注意的是台積電ADR，即使遭遇恐慌賣壓，跌幅仍約6.7%，距離歷史高點約9%，反而是大型科技股中相對抗跌的代表，也顯示市場不是在否定AI，而是在修正前陣子漲太快的預期。

葉育碩認為，真正的問題在台股，台股前段時間漲幅比美股更強，融資、當沖、槓桿資金也明顯增加，因此當美股半導體崩跌時，台股夜盤直接出現踩踏效應，周一台股大幅開低幾乎已無懸念，甚至有機會挑戰台股史上最大單日跌點紀錄。

三類股票須留意

不過他表示，開低不代表世界末日，真正要觀察的是哪些股票被錯殺，哪些股票根本不該跌。

一、純AI高本夢比族群，前面漲最快的通常跌最兇，因籌碼最熱、槓桿最多，短線仍要小心

二、基本面沒問題的權值股，若公司獲利、競爭力與產業地位沒有改變，只是被市場情緒拖下去，反而可能是長線投資人開始撿便宜的機會。

三、逆勢受惠族群，當市場恐慌的時候，資金往往會往防禦型產業移動，像是內需、食品、電信、公用事業，甚至殯葬概念股。

該賣出還是撿便宜？

他表示，與其一直盯著帳面損益，不如思考原本看好的公司若突然打了九折、八折、七折，究竟是要在恐慌中賣出，或是再便宜撿貨？「前提是沒有開太多槓桿」。他也直言，市場這次不是基本面突然變差，而是大戶、機構找題材殺盤，投資不是比誰猜得準，而是比誰在風暴來時扛得住，「只要還留在市場裡，機會就還在。」