大雨炸裂！新北市6地淹水警戒　4區列一級

趁大跌撿便宜！周一台股大跌「就加碼2檔」她喊：買綠不買紅

美股費半重挫逾10%，台指期夜盤大跌逾3000點，市場擔憂周一台股恐掀賣壓，知名作家黃大米表示，周一若台股大跌，會考慮再加碼0050與台積電，「趁著大跌撿便宜」。不過她也提醒，這兩檔標的並不是拿來短線操作，而是打算長期持有，當作退休金，若投資人連一年都不願意放，可能就不適合參考她的做法。

周一恐挑戰「台股史上最大跌點」！投資網紅：留意3類股

美股周五大幅回檔，加上台股夜盤同步下殺，讓不少投資人對下周一開盤感到緊張，投資網紅葉育碩表示，這並非全面性股災，而是AI、半導體、記憶體族群遭到集中獵殺，而真正的重災區是科技股。他坦言，周一台股大幅開低幾乎毫無懸念，甚至有機會挑戰最大單日跌點紀錄，並點名3類股要多留意。

黃金「甜甜價」中國央媽連19個月增持 刷11年來最長紀錄

中國人民銀行趁國際金價回檔之際持續加碼黃金，5月再度增加黃金儲備，連續增持紀錄拉長至19個月，創下至少11年來最長紀錄，也凸顯中國央行持續分散外匯儲備、提高黃金配置的操作態度。

「周一能承受多少跌幅？」一票中肯回：頂多少賺！曝1類人最慘

美股周五大幅回檔，加上台股夜盤同步下殺，讓不少投資人對下周一開盤感到緊張。有網友好奇問「禮拜一你可以承受多少跌幅？」貼文一出，多數網友樂觀看待，「拿閒錢投資的根本沒在擔心」、「就持股全跌停而已，還能怎樣」、「就身價縮水而已，能怎麼辦，只好繼續存囉」。

台股史詩級殺盤剉咧等！10檔融資大增拉警報 華新、0050正2上榜

美股半導體股6日慘遭血洗，費城半導體指數單日暴跌逾10%，引爆台股期貨夜盤重挫3006點，台積電（2330）期貨盤中一度跌停，市場預期6月8日台股開盤恐上演史詩級殺盤。法人提醒，國際股市急殺撞上台股短線融資大增，投資人須高度戒備「多殺多」風險，尤其上週融資增加前10大標的，恐成為開盤賣壓焦點。

預言台股周一下殺2000點！他曝2護身符：川普投顧是唯一救贖

美股費半6日單日跳跌逾10%，引爆台指期夜盤收跌3006點，台積電（2330）期貨一度跌停，估計周一台股開盤剉咧等，許多投資人心慌慌，投資達人股海老牛認為，下周一台股下殺2000點機率相當高，唯一救贖只剩美國總統川普。他也分享兩個台股關鍵防守點，並建議民眾利用周末時間做好3件事，降低心理壓力。

理財≠狂省錢「不外食、不買咖啡」 財務專家：懂花錢更重要

很多人把理財跟「省錢」畫上等號，不過財務行為專家艾瑪．愛德華茲（Emma Edwards）認為，這其實是常見迷思，擅長理財不代表強迫自己不買咖啡、不外食、剪百元頭髮，甚至連花錢享受生活都覺得有罪惡感，而是對金錢有掌控感，知道自己為何花錢。

3檔主動式ETF 6／9掛牌上市 總檔數達28檔

反映美國費半指數大跌，周六（6日）台指期夜盤重挫3006點，對於本周台股將是一大挑戰，主動式ETF依然投資人搶進重心，安聯投信募集發行之「主動安聯美國科技」（00402A）、聯博投信募集發行之「主動聯博動能50」（00404A），及富邦投信募集發行之「主動富邦台灣龍耀」（00405A）三檔主動式ETF將於下周二（9日）掛牌上市，合計主動式ETF達 28檔。

父母幫子女存股3方式 贈與稅30天內申報一次看

財政部高雄國稅局表示，近期隨著台股持續上漲交易熱絡，不少家長以存股方式為子女提早做資產規劃，常見方式包括匯款至子女股票帳戶、幫子女出股款，以及父母將持有股票贈與子女3種方式，前二者應付出金額為贈與額度，最後一種以贈與日股票收盤價計算。

台指期夜盤崩跌！財經網美曝「下一個帶領反攻的契機」

台指期夜盤雪崩式重挫3006點，創下史上最大跌幅紀錄。財經網美胡采蘋發文表示，這種跌法很接近去年4月，但大跌並非單一因素。她也指出，「下一個可能帶領反攻的契機，是6/24上帝說要有光，於是有了美光+愛是一道光，那就是美光的Micron財報。7/14要公佈的CPI很大機率能降，不過7月的事情就7月再說。」