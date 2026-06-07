政府發錢了！符合條件「最高領6萬」　申請資格一次看

▲勞動部推動「五五就業促進措施」，鼓勵中高齡及高齡勞工重返職場。（圖／CTWANT）

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隨著台灣邁入超高齡社會，面臨少子化與高齡化帶來的勞動力挑戰。為鼓勵中高齡及高齡勞工重返職場專業經驗、幫助企業活化人力運用，勞動部勞發署北分署推動「五五就業促進措施」，除提供勞工就業獎勵外，企業也可申請職場支持輔導費，透過工時調整、教育訓練及職場關懷等措施，打造友善就業環境，創造勞雇雙贏。自113年計畫推動至今，北分署已核定2,016人次就業獎勵，並補助320家企業申請職場支持輔導費，持續協助勞工穩定就業，也支持企業打造熟齡友善職場。

北分署表示，「五五就業促進獎勵」鼓勵55歲以上及45歲以上依法退休者重返職場。凡離開職場90日以上，經公立就業服務機構推介就業，受僱同一雇主滿30日後，每月可領1萬元獎勵，最高可領6萬元；部分工時工作者則依年齡及薪資條件，每月可領2,500元至5,000元不等獎勵金，協助穩定就業。

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除勞工獎勵外，企業聘用符合資格者，並提供專屬教育訓練、彈性工時、家庭照顧協助或心理關懷等友善措施，可申請每月最高3,000元、最長12個月共3萬6,000元的「職場支持輔導費」，鼓勵企業善用熟齡人力，提升留任意願與工作穩定性。

該署舉例，63歲的文哥（化名）是資深中式料理廚師，曾任職知名飯店，受花蓮地區產業變動影響失業近半年。再度求職時，卻因年齡因素屢屢碰壁，一度懷疑多年累積的專業不再被需要。透過花蓮就業中心推介，順利進入花蓮在地餐館「双福菜館」擔任廚師，不僅重返熟悉的工作崗位，也逐步找回成就感與自信。

双福菜館運用「職場支持輔導費」，為文哥提供專屬培訓及彈性工時調整等友善措施，協助他快速適應工作環境。餐館邱老闆表示，餐飲業相當仰賴經驗與穩定度，中高齡員工技術成熟、工作態度穩定，是店內重要戰力。目前文哥已穩定就業並請領6萬元就業獎勵，餐廳也有效補足人力需求，展現企業穩定用人、勞工安心就業的良性循環。

北分署表示，許多中高齡及高齡者具備豐富專業與工作經驗，透過「推介、獎勵、職場支持」三管齊下機制，可協助熟齡人才續留職場，也協助企業建立熟齡友善文化。歡迎有用人需求的企業及符合資格的勞工善用政府資源，共同打造友善熟齡就業環境。

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