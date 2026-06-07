趁大跌撿便宜！周一台股大跌「就加碼2檔」她喊：買綠不買紅

▲黃大米喊，大跌就加碼買0050、台積電。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

美股費半重挫逾10%，台指期夜盤大跌逾3000點，市場擔憂周一台股恐掀賣壓，知名作家黃大米表示，周一若台股大跌，會考慮再加碼0050與台積電，「趁著大跌撿便宜」。不過她也提醒，這兩檔標的並不是拿來短線操作，而是打算長期持有，當作退休金，若投資人連一年都不願意放，可能就不適合參考她的做法。

台股周一恐回檔 準備加碼0050、台積電



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知名作家黃大米在臉書發文，若台股如預期出現下跌，準備再加碼0050與台積電。有粉絲因跟著她買0050後遇到下跌，心情受到影響，她強調，投資這兩檔標的的邏輯是長期持有，當退休的老本，並不是短線操作，「如果你連放一年都不願意，那你真的不要聽我的。」

黃大米也引用巴菲特的話，「如果你對於持有一檔股票，不能持有十年，那你連一天都不要持有」，她認為，這句話的重點在於財富累積需要時間，不是幾天或幾個月就能馬上看到成果。她也提到，巴菲特曾被問到為何投資心法明明簡單，許多人卻做不到。巴菲特則回答，因為大家沒辦法忍受慢慢變富有，慢慢變富有太無聊了，因此大家無法長期持有。

黃大米坦言，買0050跟台積電，就是要有長期持有的打算，如果只想短進短出，那真的別聽她的，因為她也不懂短進短出可以獲利的方式，「記得要永遠，買綠不買紅，就是下跌時候買，翻漲時不見得要跟。」

最後，她也提到，有些人會靠股息過日子，但她選擇再投入股市，繼續錢滾錢，就可以享受複利的效果，「所以，我才會建議你們，定期定額0050或者台積電時，記得設定股息再投入。」