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烏山頭水庫光電板「觸底」網瘋傳有毒！產業協會：漏液是自己想像

▲▼烏山頭水庫,光電板。（圖／翻攝台南市政府官網）

▲網傳烏山頭水庫光電板污染水質，產業協會強烈駁斥，並亮出「擊破泡水3個月」實驗數據證實無毒。（圖／翻攝台南市政府官網）

記者閔文昱／綜合報導

台南烏山頭水庫近期因水位下降，導致部分水面型太陽能光電廠的浮體平台接觸到水庫底泥，未料網路上竟再度瘋傳「光電模組污染水質」的傳言，引發大眾恐慌。對此，台灣太陽光電產業協會發表嚴正聲明反擊，強調水面型光電早已是國際成熟趨勢，國內產品皆通過嚴格科學檢驗，完全符合飲用水標準，請民眾放心。

協會指出，去年包含經濟部、環境部與農業部等單位就已多次澄清，如今相同質疑又在網路上被渲染，對此深表遺憾。業者呼籲民眾切勿憑空想像，誤以為太陽能電池會像家用乾電池一樣漏液。為了證明光電無毒，國內業者曾主動蒐集跨距長達7年的面板產品，送往不同檢測單位進行大膽的「擊破泡水測試」。

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乾電池漏液是幻想！業者砸碎面板泡水3個月「檢測儀器測不出」

實驗過程先將太陽能板徹底擊破，再整片泡入符合飲用水標準的水槽中，浸泡時間從2天、7天一路拉長到3個月以上。最終比對重金屬成分，各天期的水質仍完全符合飲用水標準。這項完整的交叉比對證實，太陽光電板即使在破裂狀態下長期泡水，也不致溶出有害物質，甚至連檢測儀器都測不到。

除了水質測試，更有業者將太陽能板放置於魚類養殖環境共存。長達5年以上的實驗結果顯示，水中魚類並未受到影響，還成功繁殖後代，總數量有增無減。協會也提出國際案例，指出英國倫敦的民生飲用水庫、日本15年前的灌溉池，以及韓國伊瑪水壩，皆大規模設置水面光電，長期監測更證實遮蔽陽光能減少藻類孳生。

養魚5年「越生越多」 光電大廠硬起來：保留法律追訴權

面對近年網路上持續散布的不實言論與刻意抹黑，國內模組大廠元晶（6443）、聯合再生（3576）紛紛強調產品安全無虞。面對商譽受損，業者與協會也撂下重話，強調將保留法律追訴權，必要時採取法律行動。協會重申，希望大眾遇到負面訊息時能先客觀查詢數據，讓檢測結果說話，無須每年演一樣的戲碼、浪費社會資源。

關鍵字： 光電板水庫污染實驗數據太陽能環境安全

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