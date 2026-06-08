黃志芳：COMPUTEX是台灣最猛國力展示　AI對人類的影響需討論解決

▲黃志芳認同Computex已經成為台灣最猛國力展。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會董事長黃志芳上周五(5)在Computex舉辦間，應邀上「寶傑怎麼說LIVE」網路節目。他同意寶傑所說，Computex已經成為台灣最猛國力展示，全世界種主權基金、創投與投資銀行，幾乎全部匯集台北，世界沒有一個地方能讓資本市場這麼密集的全部找到一個地方來。至於AI對人類的影響，他在節目後表示，需要大家來討論解決。

黃志芳透露，他是在總統府擔任發言人時認識當時在聯合報主跑總統府的劉寶傑，前一天接獲邀請，第二天就直接上節目錄影，沒有預做模擬或套招，兩人對相關問題都很熟稔，一個多小時就錄完節目。

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黃志芳在節目中指出，中國、俄羅斯與美國等都用閱兵來展示國力，Computex是台灣展示國力最好的平台，全世界科技界的天王巨星都匯集台北，超微AMD董事長暨執行長蘇姿丰指出，台灣人太不可思議了，都知道CoWoS(台積電先進封裝技術)是什麼。

▲黃志芳與劉寶傑在節目上深入討論AI議題。（圖／取自節目截圖）

台灣成為大家競爭爭取的供應鏈，而台灣業者是30年磨一劍，台灣有華人的勤勉，因為受過日本統治，有日本人嚴謹與重視細節，之後台美關係密切，我們也有美國人的創新、樂觀與彈性在。

他在做外交部長時做得很辛苦，在外交上台灣很弱勢，但是到了貿協，台灣的產業是很強勢的，兩年前與電電公會、電路板公會一起到墨西哥訪問，墨西哥經濟部長兩天全程陪同拜訪兩個工業區，第三天還舉辦記者會，受到高度的重視。

媒體常問他，AI會不會泡沫化，其實基本市場是不是過熱或估值過高是另一個問題，就AI來說才剛開始而已，2022年的Chat GGP是AI1.0，現在是AI2.0，進入AI代理人時代，AI是幾何級數增長，且使命必達。

貿協為發展AI2.0，他要數位科技長提出計畫，結果三天後就拿到計劃書，他問數科長是找那些人一起做計畫，數科長說就自已與AI共同做出來的。他發現越高階用AI越強大，董事長用了且上手，可能覺得不需要總經理了，人類變成瓶頸。他覺得這是大家要嚴肅的面對相關問題。另美國很多地方拒絕設立AI資料中心，怕會排擠原來用電，而且沒有產生什麼就業機會。

節目未進一步探討這個問題，黃志芳在節目外接受記者詢問時指出，近日教宗良十四世(Pope Leo XIV)今年5月25日正式發布他上任以來的第一篇通諭，標題意為「偉大的人性」，副題直接點明主題：在人工智慧時代守護人的尊嚴。

良十四世警告技術發展不應凌駕於人類尊嚴與價值之上。他指出，AI帶來的挑戰不僅是技術能力提升，而是人與人關係、權力分配及社會結構可能因此改變，呼籲各界在推動AI發展時，必須以人類為中心。

黃志芳坦言，AI帶來的就業、社會安定與人類生態等問題，確實需要大家共同討論與解決，美國就有在討論相關問題，主張AI利潤應轉化為全民紅利，保障民眾生活。另在用電用水方面，水可以循環使用，用電的問題就嚴重很多。