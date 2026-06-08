新興半年內出售三艘船為賣舊買新　買入成品油輪分散收益來源

▲新興航運新購的首艘成品油輪。（圖／新興提供)

記者張佩芬／台北報導

新興航運(2605)今年上半年賣了2艘超大型油輪(VLCC)與1艘海岬型船，公司副總經理許志鴻表示，賣舊船是為了買新船，降低平均船齡，分散收益來源，並提高收益能見度，5月間已買入一艘中程成品油輪，未來會進行動態的船隊配置與資產輪動。

新興原有3艘VLCC，今年1月賣掉其中的高登輪，貢獻第二季稅前EPS約2.09元，6月1日宣布賣出另一艘美生輪給地中海航運，預計明年初交船，法人估約可貢獻明年首季稅前EPS2元。另公司5月出售海岬型船青山輪，估計貢獻第二季稅前EPS約0.55元。

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關於公司未來在VLCC與成品油輪的發展方向，許志鴻表示，公司不會單純以「擴編」或「縮編」來看，而是依照船齡、船況、資產價格、租約機會、維修成本、環保法規、Oil Major vetting要求及長期資本報酬，進行動態的船隊配置與資產輪動。

VLCC仍是公司油輪板塊的重要船型，具備較高收益彈性，但市場波動也相對較大。公司已處分高登輪與美生輪，處分船舶是基於「賣舊買新」、資產價值實現及船隊年輕化的考量，並不代表公司看空VLCC市場，也不代表公司將全面退出VLCC船型。

至於剩下的1艘VLCC是否會趁市場高檔出售，公司目前不便就個別未來資產處分計畫預作評論，會依各船舶的船齡、船況、維修與塢修需求、環保合規成本、市場價格、租約安排及資本配置效益逐案評估。如有達到公告標準的重大交易，公司會依規定即時辦理資訊揭露。

成品油輪方面，公司購入MR成品油輪Pro Onyx，主要是油輪板塊的策略性補充。MR成品油輪承運柴油、汽油、航煤等成品油，其需求結構與VLCC原油運輸及乾散貨市場不同，有助於分散收益來源、降低平均船齡，並提高收益能見度。不過，公司會採審慎、逐步方式進入 MR市場，不會快速或大規模擴張。

目前VLCC運價仍處於高波動狀態。以同業公開資料來看，今年第一季VLCC spot TCE日租金曾達約8.8萬美元；近期市場報導顯示日租自高檔回落後，大致落在約5.5萬到9.5萬美元區間，但實際日租會依航線、裝載日、等待時間、油價、燃油成本及世界油船費率表(Worldscal)轉換假設而有差異。

公司所屬聯營池(pool)的本月實際日租，會受到實際航次、航線、等待天數、pool分配機制及結算時點影響，未必與單一即時spot market indication完全一致。因此公司無法在未經內部確認前，對外提供未核定的即時pool earnings數字。

整體而言，公司油輪策略會以資產年輕化、收益多元化、現金流穩定性及長期股東價值為核心。VLCC仍會保留適度市場上行彈性，MR成品油輪則作為策略性補充，以降低單一船型及單一市場週期對公司獲利的影響。