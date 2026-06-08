台股「四合一完美風暴」　恐探4萬點

▲投資人關注台股今走勢。（圖／記者湯興漢攝）



記者張靖榕／綜合報導

美股上周五重挫後，全台投資人緊盯今（8日）台股開盤表現。市場普遍認為台股將面臨大幅修正，焦點早已是「會跌多少」。分析師指出，若依費城半導體指數近期跌幅推算，台股恐下探40600點，面臨4萬點保衛戰，最可怕的是，近一步演變成「四合一的完美風暴」。

台指保證金追繳＋維持率下降＋AI股大量拋售＋外資空單加碼



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《中國時報》報導，萬寶投顧董事長朱成志表示，費半自高點回落約12.7％，若以相同幅度換算，台股可能回測40600點附近。台新投顧總經理黃文清則認為，市場首日未必能完全消化利空，不建議投資人急於進場搶反彈。

券商主管指出，台股開盤前可先觀察日本與南韓股市表現。若日韓股市能有效消化美股跌勢，台股壓力或許不如預期；但若跌倒熔斷，台股恐怕就不好過。

市場同時關注融資水位偏高帶來的風險。分析師表示，若指數快速下跌，可能引發保證金追繳、維持率下降、AI股遭拋售及外資空單加碼等連鎖效應，進一步放大波動。根據統計，上周融資增加最多的個股為華新，增加4萬2084張；元大台灣50正2（00631L）增加4萬1386張居次。聯電、友達、宏碁及康舒等個股也名列前茅。

部分分析師認為，目前修正主要反映短線漲多後的獲利了結，而非基本面惡化。資深分析師蔡明翰指出，台積電日前股東會仍維持全年營收成長逾3成及高毛利率展望，AI需求也未出現轉弱跡象。至於台積電11日除息、每股配息6元，能否順利填息也將是市場觀察重點。