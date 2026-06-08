台股恐面臨黑色星期一　金管會：不會出現斷頭潮

▲投資人憂今恐面臨斷頭潮。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

台股今（8）日面臨沉重賣壓，市場憂心融資斷頭潮恐引發進一步下殺。不過金管會掌握資料顯示，目前整體信用融資擔保維持率仍處於相對高檔，暫無大規模斷頭風險。

統計顯示，目前上市櫃個股與ETF中，整戶融資維持率超過130％的共有1937檔，占整體83.5％。其中以星雲維持率516.9％最高，柏承451％居次，禾伸堂、信昌電等個股也都超過300％。

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不過市場預期台股今日可能重挫逾千點，個股股價同步承壓，部分融資維持率較低的標的將面臨追繳壓力。若以145％作為觀察標準，目前約有100檔個股維持率偏低，占比約4.31％，跌破130％警戒線的風險較高，可能收到券商發出的融資追繳通知。

《經濟日報》報導，金融業人士指出，目前斷頭風險相對有限，主要有兩項原因。首先，近期券商普遍因資金壓力而收緊融資額度，使投資人在指數43000點以上擴大槓桿的情況較少，整體維持率也相對較高。其次，大型券商近來對槓桿型ETF融資控管趨嚴，因此即使市場短期大跌，整體風險仍在可控範圍內。

法人則提醒，雖然目前面臨融資追繳的個股數量尚不算多，但若後續行情持續走弱、指數進一步下探，4萬點整數關卡恐將面臨考驗。一旦融資維持率大幅下滑，追繳令可能集中出現，進一步加劇市場賣壓與波動。