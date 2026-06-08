告別阿伯定存股　00929今年來飆73％狠甩大盤

▲AI教父黃仁勳頻頻帶來好消息，高股息ETF也搭上AI浪潮，拚出亮眼績效，多檔漲幅打敗大盤。



圖文／鏡週刊

高股息ETF近期上演大逆襲，隨著AI概念股狂飆、台股站上歷史高檔，高股息ETF不只是領息工具，更是創造超額報酬的新寵，其中復華台灣科技優息（00929）今年來報酬率達73.2％，霸榜高股息ETF績效冠軍，更超越大盤58.1％漲幅。專家認為，高股息ETF已擺脫「阿伯定存股」，在科技股加持下，同時享有價差與配息雙重優勢，吸引熱錢追捧。

被視為「牛皮股」、「穩穩領息」的高股息ETF近期大翻身。根據CMoney統計，今年以來截至6/5，加權報酬指數漲幅為58.1％，而多檔高股息ETF漲勢犀利，像是00929報酬率高達73.2％，登上高股息ETF績效王，至於其他科技型高股息ETF，漲幅也有6成以上。

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受惠台股大漲，高股息ETF漲幅驚人，帳上累積雄厚資本利得，因此配息發放更有底氣，「存股族常問我，手上的高股息ETF要不要換車？我都說別急！高股息ETF正開始活躍，成分股『落後補漲』行情大爆發，甚至祭出配息『加倍送』的驚喜。」投資達人股添樂認為存股族安心抱就好，不必輕易換車。

尤其是科技類高股息ETF，成分股全面AI化，包括聯發科、聯電、家登、欣詮等持股，股價大漲，帶動ETF淨值快速攀升，資深分析師陳威良認為，AI股獲利亮眼、配息大方，這類高股息ETF已不再是阿伯定存股，「當高股息ETF持有最多比重的成分股，正好是市場漲最凶標的，那麼彎道超車就不意外了。」

績效提升，配息能力也大增，以月配息績效王00929為例，近期配發0.26元創新高，較上月0.13元翻倍，更是連續4季調升配息金額，以股價30元計算，年化配息率達10.4％。

大盤目前平均殖利率降至1.6％歷史低檔，反觀高股息ETF殖利率都有4％以上，前段班甚至突破雙位數，高股息ETF收益、防禦可攻可守，吸引熱錢回流。

其中00929吸金也吸粉，規模衝到1,402.7億元，掛牌51週以來，有16週時間是當週全ETF市場受益人數增加最多的冠軍，且連保守的官股也愛買，掛牌51週之中有25週時間，名列8大官股行庫台股原型ETF買超冠軍。

高股息ETF規模、受益人數、績效表現

統計至2026年6月5日；資料來源：CMoney。



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