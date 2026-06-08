台股警報響起！「這10檔融資」恐迎斷頭潮　華新、聯電全上榜

▲今台股開盤將面臨考驗。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

美股半導體族群上週五遭遇沉重賣壓，費城半導體指數單日重挫逾10％，引發全球市場震盪。受到美股大跌衝擊，台指期夜盤同步重挫，一度下跌超過3000點，權值股台積電（2330）期貨盤中更逼近跌停價位，市場避險情緒快速升溫，也讓投資人關注週一台股開盤後的表現。

由於半導體產業與美國科技股連動性高，費半重挫也讓市場擔憂台股將面臨新一波賣壓。隨著指數快速回落，先前融資大幅增加的個股與ETF成為市場關注焦點，部分投資人擔心若股價持續下跌，恐引發融資追繳甚至斷頭賣壓，進一步加劇市場波動。

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根據台灣證券交易所統計，上週融資增加最多的上市標的，由華新（1605）以增加4萬2084張居冠，其次為元大台灣50正2（00631L）增加4萬1386張。其餘進入前十名的包括聯電（2303）增加2萬374張、友達（2409）增加1萬6015張、宏碁（2353）增加1萬1103張、東元（1504）增加9457張、大華優利高填息30（00918）增加9092張、凱基金（2883）增加7029張、康舒（6282）增加6957張，以及主動元大AI新經濟（00990A）增加6296張。

市場人士指出，從融資增幅排名來看，資金主要集中在電子股及ETF族群，尤其元大台灣50正2屬於槓桿型ETF，當市場出現劇烈波動時，漲跌幅容易被放大。若融資水位持續偏高，又碰上市場急跌，便可能形成股價下跌、追繳保證金、被迫賣出後再度下跌的連鎖效應，使短線震盪進一步擴大。

除了關注高融資個股外，也有投資人開始討論相對抗跌的標的。PTT有網友發文表示，近期領漲族群多與AI概念股有關，因此好奇若市場修正，是否也將成為跌幅較重的族群。

文章引發熱烈討論，不少網友點名龍巖（5530）及中華電（2412），認為防禦型個股在市場震盪期間相對具抗跌特性；也有投資人提到食品類股屬於民生消費產業，受到景氣循環與市場情緒影響相對較小，因此成為部分資金關注方向。

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