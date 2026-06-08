快訊／台股血洗近2700點刷最慘紀錄 台積電跌135元

美股4大指數全面下跌，台股今（8日）以44507.49點開出，指數大跌563.45點，跌幅1.25％。不到2分鐘即大跌2694.08至42376.86點。

黃志芳：COMPUTEX是台灣最猛國力展示 AI對人類的影響需討論解決

外貿協會董事長黃志芳上周五(5)在Computex舉辦間，應邀上「寶傑怎麼說LIVE」網路節目。他同意寶傑所說，Computex已經成為台灣最猛國力展示，全世界種主權基金、創投與投資銀行，幾乎全部匯集台北，世界沒有一個地方能讓資本市場這麼密集的全部找到一個地方來。至於AI對人類的影響，他在節目後表示，需要大家來討論解決。

快訊／台指期先殺！ 狂崩3000點指數下挫至42225點

台指期夜盤上周以崩跌3006點，今（8日）日、韓亞股早盤重挫開低，衝擊市場信心，台指期今日開盤大跌2836點開出，跌幅擴大，大跌3000點、6.64%，指數來到42225點，震撼市場。

高股息ETF逆襲 達人揭「填息能力」賺錢關鍵

AI概念股輪番創高，高股息ETF悄悄成為市場黑馬，「科技類高股息ETF配息強，又能帶你飛，就抱緊處理啊！」投資達人股添樂認為，高股息ETF的價值不是只看股價表現、配息數字，「填息能力」才是關鍵，「影響高股息ETF長期報酬，其實不是配多少，而是能不能填回來，讓股息落袋才是真功夫。」他說。

告別阿伯定存股 00929今年來飆73％狠甩大盤

高股息ETF近期上演大逆襲，隨著AI概念股狂飆、台股站上歷史高檔，高股息ETF不只是領息工具，更是創造超額報酬的新寵，其中復華台灣科技優息（00929）今年來報酬率達73.2％，霸榜高股息ETF績效冠軍，更超越大盤58.1％漲幅。專家認為，高股息ETF已擺脫「阿伯定存股」，在科技股加持下，同時享有價差與配息雙重優勢，吸引熱錢追捧。

日韓股雪崩！韓股殺8%觸發熔斷 日股血洗逾2千點

受美股下殺效應牽連，亞股今（8）日開盤接力上演屠殺秀，韓國交易所因KOSPI指數跌幅達8%觸發熔斷機制，交易暫停20分鐘。日經225指數盤中血洗逾1768.65點，跌幅超過2.7%，一度跌至64819.47點。

新興半年內出售三艘船為賣舊買新 買入成品油輪分散收益來源

新興航運(2605)今年上半年賣了2艘超大型油輪(VLCC)與1艘海岬型船，公司副總經理許志鴻表示，賣舊船是為了買新船，降低平均船齡，分散收益來源，並提高收益能見度，5月間已買入一艘中程成品油輪，未來會進行動態的船隊配置與資產輪動。

明天開盤怎麼辦？財經網美曝：這時可能不是押台股正2的好時候

美股上周五出現大幅下挫，其中與台股連動最密切的費城半導體指數重挫10.26%，也引發5日台指期夜盤急殺3006點、跌幅6.65%，收在42220點，寫下史上最大單日跌點紀錄，不少股民對於周一台股剉咧等。財經網美胡采蘋發文直言，「這個時候可能不是押注台股正2的好時候」。

趁大跌撿便宜！周一台股大跌「就加碼2檔」她喊：買綠不買紅

美股費半重挫逾10%，台指期夜盤大跌逾3000點，市場擔憂周一台股恐掀賣壓，知名作家黃大米表示，周一若台股大跌，會考慮再加碼0050與台積電，「趁著大跌撿便宜」。不過她也提醒，這兩檔標的並不是拿來短線操作，而是打算長期持有，當作退休金，若投資人連一年都不願意放，可能就不適合參考她的做法。

周一恐挑戰「台股史上最大跌點」！投資網紅：留意3類股

美股周五大幅回檔，加上台股夜盤同步下殺，讓不少投資人對下周一開盤感到緊張，投資網紅葉育碩表示，這並非全面性股災，而是AI、半導體、記憶體族群遭到集中獵殺，而真正的重災區是科技股。他坦言，周一台股大幅開低幾乎毫無懸念，甚至有機會挑戰最大單日跌點紀錄，並點名3類股要多留意。