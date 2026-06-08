上市櫃236家跌停！本土投顧喊目標價7500元　川湖逆勢攻漲停

▲台股下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美股重挫衝擊，台股今（8）日開盤陷入恐慌性賣壓，上演多殺多行情，開盤不到10分鐘，上市櫃已有236家公司掛出跌停，指數一度狂殺逾2700點。不過，AI伺服器導軌大廠川湖（2059）受惠5月營收大幅優於預期，加上本土投顧最新報告維持「買進」評等、喊出目標價7500元，今日股價逆勢亮燈漲停，成為盤面最受矚目的千金股。

川湖公布5月營收達37.9億元，月增46%、年增172%，表現明顯優於市場預期。根據本土投顧報告，川湖第2季累計營收已達其預估值的98%，主要受惠多款AI伺服器新機種開始放量，帶動伺服器導軌拉貨動能升溫。

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本土投顧指出，川湖導軌需求不只來自GPU伺服器，也涵蓋CPU、交換器與儲存設備等多元AI資料中心架構。隨全球大型雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI基礎建設投資，伺服器機櫃功耗與重量同步提升，市場對高承重、高可靠度導軌需求明顯增加，有利川湖延續技術與市占優勢。

展望後市，本土投顧看好川湖稼動率將逐季走升，並上修第2季營收預估24.7%至81.2億元，季增49%；毛利率預估上調至77.1%，主要反映高毛利AI伺服器導軌占比提升。第2季稅後獲利預估達46.82億元，季增34.3%，每股盈餘（EPS）估49.13元。

產能方面，報告指出，川湖北美新廠預計於2026年9至10月正式量產，台灣廠區也將推動川益三、四期擴建計畫。若不考慮新產能貢獻，現有川益二廠在滿載情況下，單月營收已有機會超過33億元，顯示後續成長空間仍大。

本土投顧並上調川湖第3季財測，預估3Q26營收達83億元，季增2.2%；稅後獲利47.7億元，季增1.9%；EPS上看50.1元。主要動能包括Vera Rubin伺服器導軌進入前期試產，預期2026年下半年有望量產，以及CPU、GPU、交換器、儲存設備等伺服器導軌需求優於預期。

本土投顧預估，川湖AI導軌市占率仍將維持80%以上，2025至2028年營收年複合成長率（CAGR）可達53%。此次同步上修川湖2026、2027年EPS預估至187.8元、251元，並以2027年EPS 251元給予30倍本益比，推得目標價7500元，維持「買進」評等。