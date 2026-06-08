高股息ETF逆襲　達人揭「填息能力」賺錢關鍵

▲台股攻上45000點，高股息ETF也大豐收，專家建議投資人抱緊處理。



圖文／鏡週刊

AI概念股輪番創高，高股息ETF悄悄成為市場黑馬，「科技類高股息ETF配息強，又能帶你飛，就抱緊處理啊！」投資達人股添樂認為，高股息ETF的價值不是只看股價表現、配息數字，「填息能力」才是關鍵，「影響高股息ETF長期報酬，其實不是配多少，而是能不能填回來，讓股息落袋才是真功夫。」他說。

台股攻上45,000點震盪劇烈，而高股息ETF今年來動輒3至7成的漲幅，讓原本只想穩穩領息的存股族頻問，「已經漲這麼多了，要不要先賣一趟？等跌下來再買？」投資達人股添樂直言，現在才是剛開始，高股息ETF投資人沒有必要急著換車。他認為，成分股聯電、聯發科的故事未完待續，現在下車可能錯過主升段。

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1、抱緊處理，參與成長

高股息ETF的操作策略就是精挑一匹好馬，抱緊不放。股添樂解釋，「當你持有一檔快速填息率超過8成、且帳上累積雄厚資本利得的科技類高股息ETF，等於是績效與配息同步成長，如果還要頻繁地猜測高低點、以短線波段操作，只會增添踏空的風險。」

以復華台灣科技優息（00929）為例，今年來截至6/5漲幅達73.2％，配息也從0.13元一路調升至0.26元翻倍成長，「代表它賺得到資本利得，也願意把獲利分出來給投資人。」股添樂說。

2、填息能力強

「股息發出去後，能不能靠市場買盤把股價推上來，填息能力很重要，否則配息再高，除息後股價若一蹶不振，無法回到除息前價位，那也只是左手換右手，把本金配給自己。」資深分析師陳威良解釋，很多存股族只看配息率，只要看到突破10％就興奮衝進去，卻忽略填息能力。能夠快速填息代表市場願意買單，也代表ETF持有的成分股具備獲利成長動能。

觀察市場數據，00929掛牌以來的快速填息率表現佳，在除息後的20個交易日內完成填息的機率名列前茅，在35次的配息紀錄中，當月填息的次數達30次，快速填息率達85.71％，超越同業。代表不僅能發出豐厚紅包，更具備在短時間內就能填補除息缺口的「真填息」實力。

高股息ETF填息狀況

資料來源：CMoney



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