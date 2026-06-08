快訊／台股血洗近2700點刷最慘紀錄　台積電跌135元

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（8日）以44507.49點開出，指數大跌563.45點，跌幅1.25％。不到2分鐘即大跌2694.08至42376.86點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌135元來到2230元，跌幅5.71％；鴻海（2317）下跌27元至257.5元；聯發科（2454）下跌365元至3935元；廣達（2382）下跌33.5元來到357元；長榮（2603）下跌10元至222元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌695.15點或1.35％，收在50866.78點；標準普爾500指數下跌200.57點或2.64％，收7383.74點；那斯達克指數下跌1121.53點或4.18％，收在25709.43點；費城半導體指數下跌1396.74點或10.26％，收12220.76點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|50866.78
|▼695.15
|▼1.35%
|S&P500
|7383.74
|▼200.57
|▼2.64%
|NASDAQ
|25709.43
|▼1121.53
|▼4.18%
|費城半導體指數
|12220.76
|▼1396.74
|▼10.26%
資料來源：證交所
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