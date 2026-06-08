台股崩跌2千點慘遇券商下單卡卡！　用戶哀嚎「一片黑」

▲券商下單系統卡卡，投資人看盤、下單交易都受影響。示意照，非當事人。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受美股重挫影響，台股今（8）日盤中出現史詩級震盪，指數一度重挫逾2,000點，市場恐慌情緒升溫。不料在投資人急於下單、查詢部位與維持率之際，多家券商也陸續公告系統異常，部分用戶反映App或網頁功能卡頓、無法順利登入，讓投資人直呼「雪上加霜」、「行情一片黑」。

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▲元大證券說明系統不穩。（圖／元大證公告）

元大證券今早9時33分公告指出，目前全平台之「預繳圈存」、「維持率專區」、「資券餘額」、「雙向借券」等網頁加值服務連線不穩定，公司刻正處理中，並提醒客戶稍後重新登入，或洽所屬業務員協助。

▲中信證券說明系統異常。（圖／中信證券）

中國信託證券同日也發布異常公告，表示因廠商嘉實資訊行情機房異常，造成亮點App部分用戶登入或行情報價緩慢，目前廠商正在排除中，建議投資人先使用其他平台登入操作。嘉實資訊官網資料顯示，該公司提供證券、期權與興櫃市場行情，以及多項金融機構採用的資料服務。台新證券也有類似情形，APP下單卡卡。

市場人士指出，今日台股在外部利空衝擊下劇烈波動，投資人對即時報價、下單與融資維持率查詢需求大增，若券商系統或行情供應端出現延遲，恐加劇投資人焦慮。尤其在急跌行情中，無法即時查詢部位、資券餘額或完成委託，可能影響停損、補保證金與風險控管節奏。

中信證券公告也提供接單中心與客服電話，接單中心交易專線為（02）6616-8088，複委託交易專線為（02）5568-2751或（02）5568-2851；客服中心為0800-024365按5再按2，或（02）6639-2345。中國信託證券官網亦列有相關客服與下單專線資訊。

讀者指出，元大證「投資先生APP」今日一開盤出現黑畫面，無法查詢餘額但仍能下單，不過10點以前已排除，元大證則在9點52分公告恢復正常；中信證則是請投資人稍後重新登入、改用其他平台，或洽營業員與客服協助處理。2家券商都呼籲投資人也應留意，在市場劇烈波動期間，電子交易系統可能面臨壅塞或延遲風險，重要委託可同步準備電話下單等備援管道。

▲元大證投資先生APP爆出災情，無法查詢餘額。（圖／記者陳瑩欣翻攝讀者交易畫面）