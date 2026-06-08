台股大跌別急著跑！財經作家喊話：千萬不要賣 0050、0056

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

台股面臨劇烈震盪，不少投資人擔心後市走勢，理財作家施昇輝就在臉書發文向投資人喊話，不論隔天是否打算進場，都「千萬不要賣0050、0056」。貼文只有短短一句話，卻引發熱烈討論，不少長期投資人認同應該抱緊ETF、逢低布局，也有人認為在美股尚未止穩前，現金仍是最重要的籌碼，雙方意見掀起激辯。

「不管你明天要不要進場，都千萬不要賣0050、0056。」面對股市大跌，施昇輝直接給出自己的看法，希望投資人不要因為市場恐慌而在低點出脫手中的ETF部位。

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不少網友相當認同這項觀點。有人直言，「大跌的時候賣股票，是蠢人幹的事」、「0050、0056團結起來不要賣，讓我們一起撐過去這一波」。還有投資人分享自己的持股經驗，「0056我買在25至28元左右，怎麼可能會賣，要賺差價跟賺股息」，認為長線投資根本不需要因短期波動而出場。

不少人則抱持加碼心態，「我絕對不會賣，我還要逢低買進」、「要逢低加碼」，甚至有人表示自己經歷過股災，面對市場震盪早已習以為常，「經歷過33％股災的我，平常心。」也有網友認為目前震央仍在美股，「應該是不急著進場買吧，要等美股回穩了，台股才有可能止跌，不然台股只會當外資的提款機。」

面對市場震盪，也有網友認為每個人都該有自己的投資策略，「股市可以分享想法，不要干涉人想法，每個人都該有自己的一套。」不過支持長抱的人則認為，長線投資最重要的是持續累積資產，「長線根本不必賣，含息平均成本會越來越低，這是自己可以掌控的部分。」