台股殺紅眼！法人：大型權值股「並不貴」可撐　指數回測月、季線

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

上周五（5日）費半指數重挫10.26%，台指期盤後大跌3006點，今（8）台股開盤一度大跌2600點，台新投顧總經理黃文清指出，今日市場情緒會比較恐慌，並不建議投資人立即進場買股，要觀察在下殺過程中優質股抵抗力道強弱，回檔區間可以設定季線38000點～月線43000點區間。

看到今日台股突發性大跌，黃文清分析，儘管有美國非農就業指數優於預期，降低降息機率，甚至可能升息聯想，但今日重挫回檔先以技術面修正看待，主要250天線高、低點乖離率攀高到50%，高於合理區間30%。

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至於持股滿檔投資人宜優先處理財務槓桿部位，去掉摃桿才能避免盤勢波動，情緒受到影響，如果仍有獲利不妨考慮獲利了結部分持股，接下來，要仔細觀察大型、小型股價波動的變化，先前許多漲多小型股、本益比都拉高超乎合理區間，這一波修正力道可能會比較大；至於重要大型股方面，以市值前25大權值股以明年獲利預估值來看，評價並不貴，因此跌下來會較有支撐力道。

市場開始擔心AI盛宴是否因利率升高提早散場，黃文清說，初步判斷起來，資金不是在逃命，而是在轉進從基本面來看，並沒有太多的改變，本益比修正、散戶籌碼凌亂（融資多殺多）、高財務槓桿，以及消費性需求壓抑等電子族群可能受到直接衝擊。