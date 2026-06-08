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中菲行5月營收年增39%創近四年新高　AI與半導體出貨強勁帶動成長

▲右起中菲行董事長錢文君與執行長施振昇在股東會上。（圖／讀者提供）

▲右起中菲行董事長錢文君與執行長施振昇在股東會上。（圖／讀者提供）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)公布今年5月自結集團營收為32.4億元，年增39%，創下自2022年9月以來單月營業額新高。受惠於客戶半導體及AI伺服器出貨需求持續強勁，集團空運貨運量較去年同期成長近三成；海運貨運量則較去年同期略為減少，整體貨運量仍維持穩健成長。

累計2026年1至5月，集團空運貨運量年增約兩成、海運貨運量年增近一成，合併營業額達131.32億元，年增10.7%，顯示在市場環境持續變動及地緣政治不確定性影響下，半導體及AI相關需求仍持續支撐亞太區物流市場成長，中菲行亦展現穩健的營運韌性與成長動能。

近期市場持續關注荷姆茲海峽及中東局勢發展對全球能源供應與運輸市場的影響。雖然部分油輪與液化天然氣貨船已逐步恢復通行，區域能源流動有所改善，但地緣政治不確定性仍持續影響燃油價格、保險成本及運輸成本。面對潛在風險，企業對供應鏈韌性、多元布局及庫存管理的需求持續提升。

航空市場方面，隨著近期中美高層會談後，部分高科技產品相關出口限制與關稅政策逐漸明朗，市場對貿易政策的不確定性有所降低，中美空運需求亦出現回穩跡象。部分高科技企業已恢復中國直飛美國的空運服務，降低經由新加坡、泰國及臺灣等轉運樞紐操作的需求。同時，半導體及AI伺服器需求持續強勁，帶動台灣出口美國貨量成長，使美國線及區域航線運力維持緊張，運價亦呈現上揚趨勢。

海運市場方面，受能源價格波動及地緣政治風險影響，部分企業持續提前安排出貨，以降低未來供應鏈中斷及運輸成本上升風險。此趨勢推升船舶艙位利用率，並帶動海運運價走升。面對燃油價格波動，主要船公司亦已將燃油附加費調整頻率由每季一次提高至每月一次，以更即時反映成本變化。

隨著全球供應鏈重組趨勢持續深化，以及AI與半導體產業持續擴張，企業對跨區域物流、供應鏈可視化及風險管理能力的需求持續提升。供應鏈管理已不再只是運輸效率的競爭，更是資訊透明度、決策速度及營運韌性的競爭。

中菲行持續深化全球營運布局與數位轉型能力，透過整合全球網絡、供應鏈管理專業及數位科技應用，提升為客戶創造價值的能力與競爭優勢，協助客戶在成本、運力及地緣政治變動之間取得最佳平衡，進一步強化供應鏈韌性與競爭力。展望未來，中菲行將持續掌握全球供應鏈重組、高科技產業發展，以及AI驅動產業變革所帶來的長期成長機會， 持續提升供應鏈管理價值，推動營運穩健成長並創造長期股東價值。

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關鍵字： 中菲行5月營收年增39%近四年新高AI半導體出貨強勁

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