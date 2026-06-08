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黃仁勳：AI股現在很便宜　點名供應鏈4大環節扮要角

▲▼黃仁勳韓國首爾行。（圖／路透）

▲黃仁勳。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於南韓首爾出席與SK集團會長崔泰源（Chey Tae-won）共同舉行的媒體記者會時表示，目前AI相關股票的估值仍相當便宜，隨著人工智慧需求持續擴大，產業未來仍有龐大成長空間。同時點名運算晶片、記憶體、網路通訊及資料中心等環節扮演重要角色，未來會和南韓夥伴一起擴大AI生態系規模。

黃仁勳指出，「如果你是AI產業的股東，應該感到高興，因為未來還有更多可能性。」他直言，從產業長期發展角度來看，「現在AI股票的價格其實非常便宜」。

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市場解讀，黃仁勳此番談話反映他對全球AI產業後市依舊高度樂觀，尤其看好與南韓企業深化合作後，將進一步推升AI基礎建設與運算需求。

談及AI市場發展，黃仁勳表示，全球AI需求仍將持續成長，未來單靠GPU已無法滿足整體市場需求，因此需要供應鏈夥伴共同投入。他指出，輝達未來將進一步深化與SK集團旗下企業合作，包括與SK海力士在先進記憶體及晶片供應上的協作。

黃仁勳強調，AI基礎設施正快速擴張，除了運算晶片之外，記憶體、網路通訊以及資料中心等環節同樣重要，未來將透過與南韓供應鏈夥伴合作，持續擴大AI生態系規模。

SK海力士目前為輝達高頻寬記憶體（HBM）主要供應商之一，在AI伺服器需求快速成長下，雙方合作關係也被市場視為AI產業鏈的重要指標。

關鍵字： 黃仁勳

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