台股大跌！投資達人「曬1張圖」：他奶奶ALL IN就對了

▲清流君認為，若要長期投資，現在不過是短期波動。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

美股4大指數全面下跌，台股今（8日）以44507.49點開出，指數大跌563.45點，跌幅1.25％。投資達人「清流君」昨日就發文表示，每個人對股市大跌的看法不同，但如果要長期投資，這不過是短期波動，所以「他奶奶 ALL IN 就對了！」

美股4大指數全面下跌，台股今（8日）以44507.49點開出，指數大跌563.45點，跌幅1.25％。不到2分鐘即大跌2694.08至42376.86點。今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌135元來到2230元，跌幅5.71％；鴻海（2317）下跌27元至257.5元；聯發科（2454）下跌365元至3935元；廣達（2382）下跌33.5元來到357元；長榮（2603）下跌10元至222元。

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投資達人喊： ALL IN 就對了！

清流君昨日就在臉書上貼出一張圖，提到股票大跌，有些人說「這只是短期恐慌，很快會反彈，應該要加碼。」也有人主張「不要急，這才剛開始，後面還會繼續跌。」但他個人認為，不用廢話這麼多，因為對長期投資人來說，這就是個短期波動，「留在市場，持續買進，懶趴捏緊，他奶奶 ALL IN 就對了！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「該投入早就投入了，漲跌都不影響，情緒不受波動，按照紀律執行計畫，吃飽睡睡飽吃，完事，那些追高殺低的瑟瑟發抖中」、「股市本來就會有波動，沒什麼好怕的」、「他奶奶的廢話還真多 ，0050 就是懶趴捏爆，也要加碼持續買進」、「有閒錢就買進」、「捏著捏著就過去了」、「又是 ALL IN」。

本文經「清流君」授權引用