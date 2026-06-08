航向新知、港動未來　《台灣航港新視野》今日創刊

▲《台灣航港新視野》創刊號封面與封底。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部所屬航港國家隊-台灣港務公司、航港局及財團法人驗船中心，共同編製《台灣航港新視野(New Insights of Maritime and Ports)》電子刊物，於今(8)日世界海洋日正式對外發行，並同步於三個機關(構)官網發布，提供各界下載閱覽。

《台灣航港新視野》創刊號特別結合世界海洋日「守護海洋、永續發展」精神，以「以海為路、領航永續新局」為主軸，邀請交通部長陳世凱撰寫序文，並透過專訪交通部常務次長兼財團法人驗船中心董事長林國顯、航港局局長葉協隆、港務公司董事長周永暉、總經理王錦榮及驗船中心執行長鄭志文等航港領域重要高階主管，分享對航港體制革新、「智慧永續(AI × ESG)」雙軸轉型、水岸活化、港市共榮發展及海洋永續治理等重要議題之觀察與見解，提供社會大眾、青年學子及產業界掌握航港發展趨勢的新視野。

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期刊內容同時結合專題報導、產業觀察、實務案例及專家觀點，將較為艱澀的航港專業知識，轉化為淺顯易懂的精彩故事，拉近港口與民眾、海洋與生活的距離，提升全民對海洋事務與航港產業的認識。

周永暉表示，台灣四面環海，是典型的海洋國家，擁有豐富航港資源與深厚海洋文化底蘊。適逢世界海洋日發刊《台灣航港新視野》，不僅象徵航港國家隊對海洋永續的重視，更希望透過刊物協助各界快速掌握航港產業所面臨的挑戰與契機，提前布局未來發展方向。

本次刊物涵蓋當前重要議題，包括數位轉型、淨零碳排、國際海事規範及海洋環境永續等內容，並以深入淺出、兼具知性與趣味的方式呈現，讓產業界與社會大眾能快速精準掌握航港發展脈動。

此外，港務公司、航港局及驗船中心，分別肩負我國港埠、航運及船舶等重要業務推動責任，本次在交通部指導下共同發行電子刊物，打造兼具新知交流、政策宣導與知識分享功能的平台，促進產官學界攜手推動我國海洋及航港產業永續發展。

港務公司補充，《台灣航港新視野》每4個月發刊一次，創刊號由港務公司主辦發行，後續將由航港局與驗船中心接棒發行，持續以不同視角勾勒完整航港藍圖。

《台灣航港新視野》未來也將扮演航港產業與社會溝通交流的重要橋梁，持續結合產官學研能量，分享國際新知、政策方向及實務經驗，展現臺灣航港產業在智慧化、低碳化與國際化發展上的創新成果與前瞻布局，並呼應世界海洋日「守護海洋、永續未來」的核心理念。