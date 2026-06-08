台股洗籌碼！跌勢大收斂至1497點　法人曝2大止跌訊號

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

反映美股費半指數重挫，今（8）日台股大跌一度摜破43000點月線支撐，惟低接買盤進場跌點收斂到1497點，中信投顧總經理陳柏州指出，今日大跌主要漲多賣壓宣洩，以及反映資金過度集中AI族群，以上周COMPUTEX所釋出訊息來看，基本面並無大變化，這一波拉回可視籌碼清洗，若是融資水位能夠回到5200～5300億元，搭配技術面留下影線，可視為短線止跌訊息。

台股一口氣摜破45000點、44000點、43000點三道關卡，殺得投資人措手不及，陳柏州認為，從上周COMPUTEX所釋出訊息來看，基本面並無改變，今日跳空開低重挫是視為漲多後檔，暫時可定調「籌碼面清洗」，畢竟，台股最後一段急漲，融資水位快速衝高到5600～5700億元高檔，上半年光融資就增加了2000億元，而外資淨空單逼近7萬口大關，加上美債殖利率攀高，股轉債資金壓上升所致。

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如果界定這一波拉回是籌碼面調整，單日融資若能減肥百億元，回到5200～5300億元水準，加上美債殖利率回穩，這將是台股回穩關鍵，就短線技術面來看，42500~43000點月線仍是上揚，以台積電（2330）今、明年獲利預估值來看，股價相對大盤便宜前提下，指數在月線可望有所支撐。

不過，陳柏州也提醒投資人，這一波修正來自費半指數大跌，而美股能否止穩也是重要因素，還有本周三、四美國CPI、PPI指數將出爐，市場預估5月CPI指數可能上升到4%，目前市場對於訊息「容錯度」很低，對於相關數字反映，也會牽動全球股市敏感神經；另外，SpaceX上市是否對於其他科技股造成資金排擠效應。