台股最慘恐跌到29000！投資達人算出3個「估值修正」點位

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

台股今（8日）大回檔修正，一度大跌近2700點。投資達人「超馬芭樂 - 賤芭樂」就分析，若台股必須進行估值修正、出現適當波段拉回，依照不同情境推估，樂觀修正滿足點約41253點，中性滿足點約33648點，保守估算甚至可能來到29052點。不過若是一輩子都沒打算賣掉手中好股票，其實不用太執著短線跌幅。

超馬芭樂在粉專表示，「台股會怎麼跌或者會跌多少？一輩子都沒打算把手中好股票賣掉的人，應該不用想這個問題。」但如果台股必須進行估值修正，並適當出現波段拉回，他推估有3個可能的滿足位置。

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他指出，樂觀情境可比照今年3月中東開戰對市場造成的衝擊，當時大盤自高點35579點跌至低點31529點，修正幅度約11.4%。若以近期大盤高點46552點計算，11.4%的跌幅約5300點，「因此滿足位置為41253」。

至於中性情境，則可參考去年3、4月對等關稅衝擊市場，當時大盤從高點23944點跌至低點17307點，修正幅度約27.7%。若套用在近期高點46552點，約等於下跌12900點，「因此滿足位置為33648」。

最保守的推估，超馬芭樂則以最近兩次波段拉回幅度估算，「類似費波納斯係數，但以貼盤估算而不是預設的0.382或0.618」。他表示，前兩段拉回均值約0.600，而本次波段自10307點漲到46552點，若以黑下0.600估算，跌幅約17500點，「因此滿足位置為29052」。

不過他也提醒，市場當然還有其他不同推估方式，包括均線、型態、乖離、折現等，「以上推估僅供參考」。另外，目前S&P 500 VIX指數只有21.51，距離真恐慌的標準55，「還有一段距離呢…」