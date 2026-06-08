台積電市值翻倍衝全球第9！PwC榜單創史上最佳　台灣躍升全球第4

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

PwC發布《2026全球市值百大企業排名分析報告》（Global Top 100 companies by market capitalisation），統計截至2026年3月31日全球百大企業市值變化。報告顯示，全球百大企業總市值達51.8兆美元，創歷史新高，年增22%。在AI浪潮與半導體需求升溫帶動下，輝達（NVIDIA）市值超越蘋果（Apple），以4.237兆美元登上全球市值龍頭；台積電（TSMC）則以1.427兆美元擠進「兆元俱樂部」，全球排名躍升至第9名，寫下史上最佳成績。

根據PwC報告，台積電市值從2025年3月31日的7,090億美元，大幅成長至2026年3月31日的1.427兆美元，年增幅達101%，為全球市值前十大企業中成長幅度最高者，排名也較去年前進3名。

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截至2026年3月31日，全球市值前十大企業依序為輝達、蘋果、Alphabet、微軟、亞馬遜、沙烏地阿拉伯石油公司、博通、Meta、台積電與特斯拉。其中，台積電與博通過去一年市值雙雙突破1兆美元，正式進入兆元俱樂部。

PwC指出，全球百大企業總市值過去一年增加9.211兆美元，增幅22%，明顯高於前一年的7%。今年全球百大企業中，共有11家公司市值年增超過100%，高於前一年的2家。其中，受惠於高頻寬記憶體（HBM）需求激增，SK海力士市值年增317%，居全球百大企業之冠；美光科技市值也大增292%。

從地區來看，美國企業仍占絕對主導地位，百大企業總市值達38.76兆美元，年增24%，占全球百大企業總市值75%。中國大陸及香港企業總市值年增9%至3.33兆美元，進榜企業家數由12家降至11家。

台灣方面，雖然僅有台積電一家企業進入全球百大，但在台積電市值大幅成長帶動下，台灣在全球百大企業市值中的地區排名由去年的第7名升至第4名，僅落後美國、中國大陸與沙烏地阿拉伯，市值年增率101%，在前五大地區中居冠。

產業方面，資訊科技仍是全球百大企業市值主力，總市值年增34%至18.69兆美元。其中半導體與硬體族群表現突出，包括美光科技、科林研發、應用材料等企業新進榜。美股七巨頭市值合計占全球百大企業總市值37%，但表現出現分化，Alphabet年增83%、特斯拉年增67%、輝達年增60%，微軟與Meta則分別微幅下滑2%與1%。

PwC也觀察到，資金偏好正出現轉變。受地緣政治事件與資金自軟體公司撤出的影響，市場轉向「重資產、低汰換」（Heavy Asset Low Obsolescence, HALO）題材，原物料與工業類股表現亮眼，市值分別年增84%與42%。包括奇異維諾瓦（GE Vernova）、開拓重工（Caterpillar）、必和必拓（BHP Group）等企業市值均顯著成長。

相較之下，金融產業成長放緩，近一年市值僅成長6%，低於2025年的39%增幅。PwC分析，主因包括各國央行在2025年相繼降息，壓縮金融業獲利空間，加上地緣政治不確定性升高，抑制市場情緒。

值得注意的是，PwC本次排名以2026年3月31日市值為基準。不過4月以來企業股價持續變動，截至6月5日，台積電市值已達1.94兆美元，超越沙烏地阿拉伯石油公司、特斯拉與博通，全球排名進一步升至第6名。

PwC Taiwan市場長林一帆表示，台積電在AI與半導體需求帶動下市值翻倍，不僅推升自身進入全球前十，也拉動台灣整體市值排名躍升至全球第4，凸顯台灣在全球科技供應鏈中的關鍵地位。

林一帆指出，「HALO」趨勢與原物料、工業股強勢反彈，代表資金正從純軟體與平台經濟轉向實體製造與基礎建設。對台灣而言，半導體與AI供應鏈仍是核心受惠產業，但長期市值成長動能也可能受單一產業景氣循環影響，未來應思考如何擴大產業結構多元性，強化經濟韌性。