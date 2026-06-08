黃仁勳預告輝達、SK將宣布新合作　直言記憶體缺貨恐再持續數年

▲黃仁勳韓國首爾行。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪問南韓，並與SK集團會長崔泰源（Chey Tae-won）會面。黃仁勳透露，輝達與SK集團最快將於9日宣布新的合作計畫，雙方正就AI超級電腦、CPU、新一代AI PC以及機器人等多項領域展開合作規劃。

根據外媒報導，SK海力士發言人證實，崔泰源與黃仁勳將於當地時間週一上午共同向媒體說明合作方案。黃仁勳受訪時也表示，目前雙方正針對多個領域深化合作，「我們正在AI超級電腦、CPU、新型PC以及機器人等產業共同合作，因此來到這裡進行規劃，或許明天就會有一些新宣布。」

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雖然黃仁勳並未透露具體合作內容，但市場普遍預期，合作將圍繞AI基礎設施、HBM高頻寬記憶體以及未來AI運算平台展開。

談及市場最關注的記憶體供應問題，黃仁勳坦言，目前看不到缺貨緩解的終點。他指出，從晶圓製造、先進封裝到矽光子等整體供應鏈環節都面臨供給不足問題，而根本原因在於AI需求遠超過產業供應能力。

黃仁勳表示，「整個產業供應鏈，從晶圓、封裝到矽光子技術，幾乎所有環節都供不應求，因為需求實在太強勁。」他更直言，這種供需失衡狀況「將持續好幾年」。

市場分析認為，隨著全球雲端服務商、主權AI以及企業AI建置需求同步升溫，包括HBM、CoWoS先進封裝與AI伺服器關鍵零組件供應持續吃緊，也讓SK海力士、台積電等供應鏈廠商持續受惠。

值得注意的是，黃仁勳此次訪韓期間，也與崔泰源、SK海力士執行長郭魯正（Kwak Noh-jung）及多位SK高層在首爾一家炸雞店聚餐，以韓國知名的「炸雞配啤酒（Chimaek）」方式交流，顯示雙方合作關係持續深化。