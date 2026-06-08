面板4飆股躺平打不開　群創融資使用率達2成

▲群創融資使用率達2成。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

今（8）日台股豬羊變色，面板族群群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）、瑞軒（2489）等四檔苦吞跌停，當中又以瑞軒融資使用率最高為39.9%，而群創則有20.3%，短線股價跌幅都超過兩成，籌碼面「多殺多」壓力升高。

面股族群股價位階相對低，加上成交量大流通性，成為當沖客、隔日沖好標的，群創挾著FOPLP（扇出型面板級封裝）題材，在5月20日之後從38元附近急攻到6月3日60.5元，過程中有四個交易日均突破百萬張，分別是5月26日、27日、28日、6月2日，截至上周五（5日）為止融資餘額張數約40萬張，融資使用率達20.3%。

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今日群創股價跌停鎖死48.35元，由於五分鐘一盤交易限制，到12點40分成交量約7.6萬多，跌停委賣仍有3.5萬多張，近期股價跌幅逼近2成，融資停損壓力不小。

這一波面板漲勢當中，以瑞軒融資使用率最高，截至上周五為止，融資張數餘額約6萬張，融資使用率達39.9%，逼近4成水位，股價從5月27日57.7元波段高點下殺到今43.6元跌停價位，短線跌幅達24%，到12點40分左右，成交量只有6千多張，跌停委賣仍有8千多張。

至於友達上周五融資餘額約21萬張，融資使用率約11.1%，不過從6月4日29.6元高檔下殺到今日24.4元跌停價位，跌幅達17.5%，彩晶為面板族群融資使用率最低，截至上周五為止，融資張數餘額為3萬張，使用率約4.28%。

