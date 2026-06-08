台股ETF拼抄底　0050、0050正2盤中成交金額雙雙破200億

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股今（8）日上演「黑色星期一」，加權指數盤中一度重挫逾2600點，逢低加碼資金湧入市值雙雄元大台灣50（0050）、元大台灣50正2(00631L)，午盤前成交金額雙雙突破200億，居ETF冠、亞軍。

本波回檔加碼潮近全數集中0050、00631L，統計至上周台股ETF淨申購金額排行，0050以單周淨申購金額656億穩居第一，00631L則以218億排名第二，兩檔合計吸金超過870億元，台股主動式ETF則幾乎全數贖回。

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以今年以來截至上周五（5日）績效來看，00631L報酬率121.4%，領先00981A的85.8%逾35個百分點；而在台股創新高的五月，00631L單月報酬率28.4%，顯示如果是追求超額報酬，00631L是不錯過行情的更佳選擇。

截至6月2日，0050、00631L投資人數突破300萬人、22萬人，分別為投資人數最多的上市櫃、正2商品標的。

法人分析，近年來資金相對青睞權值股，0050一再展現絕不錯過大盤漲勢優勢，與單日正向兩倍的00631L成為大跌時的加碼首選。統計去（2025）4月9日川普對等關稅後至去年底，台股大盤回漲66.5%，而0050則為80.75%，00631L更繳交出186.96%的驚人表現。

法人並認為，金管會日前開放國內股票型基金及主動式ETF，單一持股上限由10%提高至25%，市場期待資金轉由大型權值股集中，包括0050、00631L等指標性市值型ETF直接受惠，因此台股大幅震盪之際，投資人不畏恐慌情緒，趁勢逢低搶進。

