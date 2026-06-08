台股收跌1568點史上第3慘　台積電跌70元至2295

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（8日）開低走低，加權指數終場大跌1568.16點，為史上第3大跌點，終場以43502.78點作收，跌幅3.48％，成交量1兆1325.31億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌563.45點開出，指數開低走低，盤中最高達44507.49點，最低42376.86點，盤中一度重挫2694.08點，為史上盤中最大跌點，終場收在43502.78點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌70元來到2295元，跌幅2.96％；鴻海（2317）下跌15元至269.5元；聯發科（2454）下跌230元至4070元；廣達（2382）下跌14元來到376.5元；長榮（2603）下跌8元至224元。
今天漲幅前5名個股為嘉聯益（6153）上漲1.85元，漲幅10％；和桐（1714）上漲1.15元，漲幅10％；科妍（1786）上漲5.5元，漲幅9.98％；川湖（2059）上漲560元，漲幅9.96％；佳和（1449）上漲1.35元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為倍利科（7822）下跌115元，跌幅10％；愛普*（6531）下跌101元，跌幅10％；台勝科（3532）下跌29元，跌幅10％；強茂（2481）下跌16.5元，跌幅10％；日成-KY（4807）下跌3.85元，跌幅10％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|嘉聯益（6153）
|20.35
|▲1.85
|▲10.0％
|和桐（1714）
|12.65
|▲1.15
|▲10.0％
|科妍（1786）
|60.6
|▲5.5
|▲9.98％
|川湖（2059）
|6180.0
|▲560.0
|▲9.96％
|佳和（1449）
|14.9
|▲1.35
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|倍利科（7822）
|1035.0
|▼115.0
|▼10.0％
|愛普*（6531）
|909.0
|▼101.0
|▼10.0％
|台勝科（3532）
|261.0
|▼29.0
|▼10.0％
|強茂（2481）
|148.5
|▼16.5
|▼10.0％
|日成-KY（4807）
|34.65
|▼3.85
|▼10.0％
資料來源：證交所
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