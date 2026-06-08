美股拼反彈行情先卡位！　4檔ETF新兵開募

▲美股示意照。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美股回檔，投信6月新基金募集逆勢營造逢低買進契機。統計自今(8日)起到月底，共計有10檔產品將展開募集，從類型來看，ETF共計有4檔佔的檔數最多；再以投資區域來看，包括群益標普500ETF(009823)、群益美國科技巨頭ETF(009824)、富蘭克林華美美國收益多重資產、兆豐美國戰略智造多重資產、聯邦美國金融創新等5檔都是投資美國區域最熱門。

法人表示，投資除了台股外，更應該配置海外股票資產，其中美國為全球金融股市之首，因此美股ETF應該要納入投資標配。

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據了解，群益投信將在6月8日募集的兩檔美股ETF各有千秋，市值型的群益標普500 (009823)是追蹤標普500指數，同時涵蓋近9成的美股總市值；而主題型的群益美國科技巨頭(009824)，追蹤的是Solactive美國科技巨頭指數，成分股除了目前的七巨頭外，更是網羅了有可能成為下一個領頭美股新趨勢的未來科技巨頭。讓投資人能同時投資市值型與主題型，一次布局美股成長投資契機。

群益投信美股ETF研究團隊表示，根據統計資料顯示，近十年的六月到年底，穩健型的美股S&P500平均有近一成的漲幅空間，勝率8成；而積極型的科技七巨頭指數則是有超過二成的漲幅空間，今年美股4、5月表現強勢，但歷史經驗顯示6月進場到年底更可期，現在到年底的強市投資，美股是投資標配，建議投資人現階段可以市值型與科技主題美股ETF雙管齊下增進投資組合效益。

群益標普500ETF(009823)經理人謝明志表示，美股在美國GDP、企業獲利長期增長下趨勢向上，吸引資金持續投入美股ETF。今年美股企業獲利展望穩健，標普500指數各產業預估獲利皆維持正成長，顯示整體企業基本面仍具支撐。現階段布局標普500指數就等同於布局全產業，有望掌握今年美股成長產業的增長紅利。

群益美國科技巨頭ETF(009824)經理人李晉含強調，美國大型科技股受惠於AI與創新應用，獲利成長表現亮眼，值得留意的是，科技龍頭資本支出也呈現上揚，尤其大型CSP業者對GPU、網通、HBM及光通訊需求強勁。AI投資題材持續支撐科技股表現，展望未來，7巨頭資本支出高達8千億美元，顯示科技巨頭用鉅額資本支出打造高進入障礙，美股科技巨頭類股後市表現可期。