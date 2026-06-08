油價高檔震盪！台塑四寶5月營收兩樣情　南亞刷47個月新高

▲台塑企業內湖大樓。（圖／台塑提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台塑四寶5月營收出爐，國際油價震盪，台塑（1301）、台化（1326）及台塑化（6505）均前一個月下滑，月減率分別18.4%、14.7%、6.1%，南亞（1303）電子材料因AI需求暢旺，單月營收288.3億元，月增4.2%，創下47個月新高。

台塑5月營收為149.51億元，月減18.4%、年增0.7%，美伊戰爭爆發，原油、輕油及原料乙烯、丙烯價格大漲，台塑5月各主要產品平均價格比去年同期上漲，幅度介於33～68%，惟營收呈現月減原因為中油、台塑化公司5月乙烯、丙烯原料打折供應，各產品開工率降低，且下游客戶無法轉嫁高價成本，採購轉趨保守，產銷量減少。

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南亞為台塑四寶當中唯一5月營收呈現年、月雙增，南亞指出，5月電子材料產品營收增加47億元，雲端服務供應商（CSP）看好急速成長的人工智慧需求，積極打造相關且還加速投資，使資本支出不斷創新高，而公司開發中高階電子材料產品，在伺服器、網通設備、高效運算等領域逐步展現良好成果，近來穩定維持高產能利用率，銷售價、量上揚，帶動營收成長。

台化5月營收為273.87億元，月減14.7%、年增15.5%，由於美伊和談進展反覆影響，油價震盪偏弱，客戶謹慎下單，採取配合需求採購降載停車策略，並推動精實生產。

台塑化5月營收為577.77億元，月減6.1%、年增26.9%，台塑化5月煉油廠定檢相關單元已陸續開俥，且原料供應逐步回穩，原油煉製量1151萬桶，比起4月713萬桶，增加438萬桶，5月全產品銷售量1066萬桶，比4月增加136萬桶，惟高油價影響成品油的消費需求，加上亞洲油品市場供應量逐步增加，成品油跌幅比原油來得大，5月全產品均價比4月下跌15.6美元，這是5月營收下滑主因。

