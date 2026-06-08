火星生技5月營收5489.3萬元　年增26.03%

▲火星生技總經理楊硯超。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

火星生技（7731）公告2026年5月合併營收5489.3萬元，較去年同期成長26.03%。受惠於第二季啟動直播新電商與直播新零售雙引擎布局，同時在To B業務有所增長，加上旗下品牌持續推動新品布局、檔期活動、會員經營及行銷推廣策略，共同帶動整體營運表現成長。

公司於5月正式啟動直播新零售模式，透過直播主的影響力與粉絲號召力，結合短期限定檔期、限時限量商品及實體體驗場景，成功將線上流量導引至線下消費，打造「線上導流、線下體驗、現場成交」的直播新型態零售模式。未來將逐步導入更多品牌與產品線，擴大新零售模式的應用範圍，並持續優化內容導流、粉絲經營及實體體驗等關鍵環節，打造可複製且具擴張性的營運模式。隨著中部新店點陸續設立，預期將進一步挹注營運成長動能，帶動營收持續成長。

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火星生技表示，公司自第二季起積極布局中、日、韓市場，推動直播新電商模式。透過台灣直播主前往海外推廣商品並銷售回台灣市場，同時邀請海外直播主於台灣進行商品推廣，透過其粉絲影響力將台灣商品銷售至當地市場，逐步建構雙向流量與商品銷售體系。此創新的直播雙流新電商模式，將持續帶動火星生技海外市場拓展與營收成長動能。合作對象涵蓋各市場具影響力的一、二、三線直播主，有助於快速建立商品曝光度與滲透率。相關布局效益預期自第三季起逐步反映於營收及獲利表現，並與直播新零售共同形成推動未來成長的雙引擎動能。

火星生技指出，5月為母親節檔期，也是觀察營運成果的指標性月份。雖然公司基於策略考量於2025年底完成兩個品牌處分，去年5月同期營收4355.8萬元，但2026年5月營收仍較去年同期成長26.03%，達5489.3萬元。顯示新增之直播新電商與直播新零售等新業務動能，已逐步彌補去年處分品牌所產生之營收缺口，並展現新業務布局之成長潛力。

此外，火星生技自2025年積極投入AI營運自動化，以提升組織效率與獲利能力為核心目標。公司規劃於2026年第三季前完成70%的各部門工作流程AI化，目前整體AI化進度已達50%。透過AI工具導入與流程優化，持續降低人力與時間成本，提升營運效率及決策品質，進一步強化公司獲利能力。

在品牌經營方面，延續母親節檔期銷售動能外，公司亦持續透過品牌廣告投放、KOL AI雷達及社群內容AI經營等方式，有效提升品牌能見度與消費者互動。其中公司亦持續投入線下媒體，包括捷運及戶外媒體廣告，逐步建構線上、線下與AI整合之營運模式，進一步擴大品牌觸及與市場聲量。公司近年持續聚焦品牌經營、會員經營及全通路布局，並積極推動商業模式創新。透過品牌力、會員力與通路力三大核心策略同步推進，逐步建構具規模化與可複製性的營運模式。

展望下半年，公司將持續深化多品牌布局、多通路經營，以及加速拓展直播電商與直播新零售業務，逐步打造以AI驅動的全通路、多品牌的嶄新營運模式。隨著新商業模式效益逐步顯現，公司對全年營運成長與未來發展維持樂觀看法。