永豐金前5月賺進202億元、創歷史新高　EPS 1.4元

▲永豐金前5月EPS 1.4元。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

永豐金（2890）公布5月稅後淨利為44.58億元，月減9%，自結累計前5月稅後淨利達202.91億元 ，較前一年度成長96%，前五月累計每股盈餘（EPS）為1.4元，年化股東權益報酬率達18.98%

永豐銀5月稅後淨利為18.22億元，月減8%，下滑原因手續費淨收益減少與較高的提存費用，累計前5月稅後淨利達111.61億元，年增18%，淨收益成長由利息淨收益及手續費淨收益的增長所帶動，年增長各為25%與10%。資產品質維持良好，銀行逾放比率為0.1%。

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京城銀5月稅後淨利為8.00億元，月增62%，利息淨收益與手續費淨收益增加，以及個案呆帳回收挹注，累計前5月稅後淨利為28.32億元，除了一月份京城銀國際租賃處分利得2.88億元 ，利息淨收益、手續費淨收益與金融交易淨收益皆有成長。資產品質穩定，銀行逾放比率為0.1%。

永豐金證券5月稅後淨利為19.48億元，月增1%，成長主因因股市回升而認列了所得稅利益，累計前5月稅後淨利達62.44億元，年增327%，亦創下歷史同期新高，主要受惠於經紀與泛財管手續費淨收益成長，以及較高的資本利得，手續費淨收益年成長為129%。