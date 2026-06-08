台股主動式ETF+1！00405A明掛牌　每股淨值9.11元跌破發行價

▲台股重挫，明日即將掛牌上市的主動式ETF承壓。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股主動式ETF新兵遭遇亂流！主動富邦台灣龍耀ETF（00405A）即將在明（9）日正式掛牌上市，據富邦投信最新公告，00405A基金規模達117.83億元，受到台股波動影響，每股淨值連2個交易日失守9.5元大關，今日來到9.11元。

富邦投信首次公告00405A共有43檔成分股，其中權重最高2檔欣興（3037）、智邦（2345）占比皆在5%以上，勤誠（8210）、奇鋐（3017）各以4.44%與4.41%位居第3、第4名。

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至於成分股第5至9名比重皆逾3%，依序是鴻勁（7769）3.61%、旺宏（2337）3.47%、旺矽（6223）3.3843%、聯發科（2454）3.1997%、啟基（6285）3.0565%，成分股第10名為萬潤（6187）佔2.917%。

而權王台積電（2330）、股王信驊（5274）雖未能入列前10大成分股，但台積電占比仍有2.5486%排第15名；信驊也占2.4604%名列第16。

富邦投信指出，00405A以每股10元發行，成立後透過SBM質化選股模型與SMART投資流程，從近2000檔上市櫃、興櫃及創新板企業中，主動挖掘具中長期爆發力的潛力公司。

除了00405A破發以外，明日同樣要掛牌上市的聯博台灣動能收益50主動式ETF（00404A）也落居破發窘境，依聯博投信官網公告，00404A每股淨值為9.63元，規模為20.19億元。